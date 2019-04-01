ГАЗ-51 против азиатского премиума: сравнительный тест KIA Stinger и Infiniti Q50

Часто ли вы видите на улицах KIA Stinger? Вот-вот: не каждый решится на покупку корейской легковушки за пару миллионов рублей.
Тем более, что есть за эти деньги и куда более премиальные варианты. Например, японский Infiniti Q50.
Часто ли вы видите на улицах KIA Stinger? Вот-вот: не каждый решится на покупку корейской легковушки за пару миллионов рублей.
Тем более, что есть за эти деньги и куда более премиальные варианты. Например, японский Infiniti Q50.
Однако это не значит, что «Стингер» проигрывает «Финику». Скажем больше: по некоторым признакам он его даже превосходит. Хотя и по ряду факторов не переплюнет никогда.
Кому же отдать предпочтение? Ответ очевиден: советскому ГАЗ-51! Обо всем об этом и не только — в нашем видеосюжете.