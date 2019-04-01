ГАЗ-51 против азиатского премиума: сравнительный тест KIA Stinger и Infiniti Q50

Фото и видео: АвтоВзгляд
Какой вместительный и модный, а главное статусный автомобиль можно купить по цене двух топовых Hyundai Solaris? Рекомендуем присмотреться к корейскому KIA Stinger или японскому Infiniti Q50. Правда, добавим: вне зависимости от выбора, лучшим из лучших окажется советский ГАЗ-51.
Вячеслав Василенко

Часто ли вы видите на улицах KIA Stinger? Вот-вот: не каждый решится на покупку корейской легковушки за пару миллионов рублей.

Тем более, что есть за эти деньги и куда более премиальные варианты. Например, японский Infiniti Q50.

Однако это не значит, что «Стингер» проигрывает «Финику». Скажем больше: по некоторым признакам он его даже превосходит. Хотя и по ряду факторов не переплюнет никогда.

Кому же отдать предпочтение? Ответ очевиден: советскому ГАЗ-51! Обо всем об этом и не только — в нашем видеосюжете.

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1 апреля 2019
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