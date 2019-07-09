Опубликованы первые фото обновленного LADA Largus

В результате обновления, которое коснулось все семейство модели, Lada Largus получил новую решетку радиатора с более крупным логотипом, усиленную тонировку задних стекол и надпись LADA большими буквами на корме.

Не обошлось без легких изменений в салоне, где теперь можно видеть другой рисунок обивки сидений и новую эмблему LADA на руле.

Кроме того, покупатель «Ларгуса» может выбрать литые диски оригинального дизайна, а также дополнительные оттенки в цветовой гамме.

Грузовой Lada Largus в модификации «Фургон» обзавелся электроприводом боковых зеркал, рейлингами на крыше и задними парктрониками.

По предварительной инфрмации рестайлинговый универсал поступит в продажу в августе-сентябре текущего года. О цене нового варианта пока ничего не сообщается. Более кардинальный фейслифт LADA Largus в Х-стиле запланирован на следующий год.