4 проблемы, с которыми почти всегда сталкиваются автопутешественники по дороге в Сочи и Крым

Те, кто отправляются к морю на автомобиле, имеют массу преимуществ в сравнении с теми, кто летит туда на самолете или едет на поезде. С другой стороны, туристы, путешествующие на машине, обычно сталкиваются с определенными проблемами, к которым надо быть готовым. Портал «АвтоВзгляд» отметил четыре самых распространенных из них.
Неразрешимых проблем нет, но они могут быть самыми разными и непредсказуемыми. Одни из них можно решить заранее, максимально застраховав себя от неприятностей. Другие, увы, от нас зависят в меньшей степени, но к ним также можно основательно подготовиться.
Нечестные сотрудники ГИБДД
Основной проблемой для наших водителей по-прежнему остается встреча с представителями дорожной полиции. Все-таки надо признать, что в нарушении ПДД чаще всего виновны сами путешественники. Хотя нельзя исключать, что попасть на штраф можно и в результате спланированной провокации со стороны нечистых на руку стражей порядка, о чем портал 'АвтоВзгляд’рассказывает регулярно.
Обезопасить себя от подобных ситуаций можно двумя способами — стараться ездить только по правилам, а также быть максимально юридически грамотным в области ПДД, Административного и Гражданского кодексов.
Выбор питания
Еда по дороге на юг — актуальная тема, особенно если речь идет о семейном путешествии. Кто-то запасается домашней снедью, используя портативные холодильники, другие, а их большинство, рассчитывают на заведения общественного питания. Как легко можно ошибиться с выбором кафе и испортить себе отдых проблемами с пищеварением, наверняка известно многим опытным путешественникам. А как правильно выбирать «общепит на обочине» портал «АвтоВзгляд» неоднократно рассказывал.
Ночевка
Большинство семей, путешествующих к Черному морю на автомобиле, планируют ночевать в гостинице, частном секторе или палатке на природе. Каждый из указанных вариантов требует отдельного рассмотрения и предполагает заблаговременное решение. Выбирать, где ночевать, следует заранее, и лучше использовать проверенные места, нежели в последний момент оказаться подставленным нечестным риелтором или стать жертвой ночного грабежа на живописном берегу.
Очереди на АЗС
В разгар курортного сезона будьте готовы к длинным очередям на АЗС, которых, как оказывается до сих пор, катастрофически не хватает на значительной части М-4 — особенно в Тульской, Липецкой и Воронежской областях. Хвосты выстраиваются не только к заправочным колонкам, но и к кассам сетевых кафе и особенно — в общественные туалеты. Так что будьте готовы портатить на это дополнительное время.