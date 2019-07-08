4 проблемы, с которыми почти всегда сталкиваются автопутешественники по дороге в Сочи и Крым

Неразрешимых проблем нет, но они могут быть самыми разными и непредсказуемыми. Одни из них можно решить заранее, максимально застраховав себя от неприятностей. Другие, увы, от нас зависят в меньшей степени, но к ним также можно основательно подготовиться.

Нечестные сотрудники ГИБДД

Основной проблемой для наших водителей по-прежнему остается встреча с представителями дорожной полиции. Все-таки надо признать, что в нарушении ПДД чаще всего виновны сами путешественники. Хотя нельзя исключать, что попасть на штраф можно и в результате спланированной провокации со стороны нечистых на руку стражей порядка, о чем портал 'АвтоВзгляд’рассказывает регулярно.

Обезопасить себя от подобных ситуаций можно двумя способами — стараться ездить только по правилам, а также быть максимально юридически грамотным в области ПДД, Административного и Гражданского кодексов.