УАЗ «Буханка» получит неожиданный цвет кузова

Напомним, версия УАЗ Комби «Трофи», впервые представленная в апреле этого года, отичается внешне от обычной «Буханки» наличием экспедиционного багажника, лестницы, стальными черными дисками с шинами BFGoodrich All-Terrain размерностью 225/75 R16.

Салон автомобиля оборудован подогревом передних сидений, сдвижными форточками и единым ключом для замков зажигания и дверей.

Полноприводный УАЗ Комби «Трофи» оснащен 112-сильной «четверкой» объемом 2.7 л, которая работает в паре с пятиступенчатой «механикой». На момент начала приема заказов, цена внедорожника составляла 829 900 рублей, а сейчас его стоимость подскочила на 10 000 деревянных. Теперь эта модификация доступна в двух вариантах окраса — зеленом и оранжевом.