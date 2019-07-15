УАЗ «Буханка» получит неожиданный цвет кузова

Фото UAZ
О том, что кузов УАЗ Комби «Трофи» покрасят в тот же цвет, что экспедиционные «Патриот» и «Хантер», сообщил бельгийский дилер Ульяновского автозавода. В настоящее время «Буханка» в этой модификации доступна только в зеленом окрасе, а будет еще и в оранжевом.
Иван Флягин

Напомним, версия УАЗ Комби «Трофи», впервые представленная в апреле этого года, отичается внешне от обычной «Буханки» наличием экспедиционного багажника, лестницы, стальными черными дисками с шинами BFGoodrich All-Terrain размерностью 225/75 R16.

Салон автомобиля оборудован подогревом передних сидений, сдвижными форточками и единым ключом для замков зажигания и дверей.

Полноприводный УАЗ Комби «Трофи» оснащен 112-сильной «четверкой» объемом 2.7 л, которая работает в паре с пятиступенчатой «механикой». На момент начала приема заказов, цена внедорожника составляла 829 900 рублей, а сейчас его стоимость подскочила на 10 000 деревянных. Теперь эта модификация доступна в двух вариантах окраса — зеленом и оранжевом.

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15 июля 2019
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