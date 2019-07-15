Как ГИБДД штрафует водителей за гаджеты и сувениры, подвешенные к лобовому стеклу

Как показывает практика, наши водители наживают себе массу проблем по одной простой причине — им изменяет элементарное чувство меры. Например, некоторые из них так увлекаются украшением салона автомобиля, словно это новогодняя елка. В результате из-за нагромождения разнообразных элементов декора внутри машины царит откровенная безвкусица, да еще к тому же от избытка пестрого барахла страдает функциональность.
Чаще всего нагрузка приходится на лобовое стекло, куда любят подвешивать сувениры, иногда огромных размеров — например, боксерские перчатки чуть ли не в натуральную величину. При этом туда же крепятся различные гаджеты — видеорегистраторы и антирадары.
В итоге водитель вынужден наблюдать за дорогой через небольшую амбразуру, словно в танке. Не секрет, что в таких условиях у него нет возможности в полной мере контролировать дорожную ситуацию, а риск угодить в серьезное ДТП увеличивается во много раз.
Неслучайно в ПДД, а точнее в «Перечне неисправностей, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств», черным по белому написано, что нельзя ездить на авто, если на нем установлены дополнительные предметы или нанесены покрытия, ограничивающие обзорность с места водителя (пункт 7.3).
Правда, санкции, согласно Административному кодексу, за это нарушение минимальны — 500 рублей (статья 12.15. Пункт 1). И, конечно, страж порядка на основании закона потребует снять с лобового стекла все предметы, ограничивающие обзорность.
Напомним, что закон разрешает устанавливать в верхней части ветрового стекла автомобилей и автобусов прозрачные цветные пленки, предохраняющие глаза от солнечных лучей. С этой целью у нас также разрешается применять тонированные стекла (кроме зеркальных), светопропускание которых соответствует ГОСТу 5727−88.
Кстати, устанавливать дополнительные устройства нельзя только на лобовое стекло, а загромождать заднее закон не запрещает, хотя специалисты и не рекомендуют этого делать в целях безопасности. Мало того, ПДД допускают вешать жалюзи и шторки на задних стеклах легковых автомобилей, но исключительно при наличии с обеих сторон боковых зеркал заднего вида.