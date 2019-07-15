Как ГИБДД штрафует водителей за гаджеты и сувениры, подвешенные к лобовому стеклу

Чаще всего нагрузка приходится на лобовое стекло, куда любят подвешивать сувениры, иногда огромных размеров — например, боксерские перчатки чуть ли не в натуральную величину. При этом туда же крепятся различные гаджеты — видеорегистраторы и антирадары.

В итоге водитель вынужден наблюдать за дорогой через небольшую амбразуру, словно в танке. Не секрет, что в таких условиях у него нет возможности в полной мере контролировать дорожную ситуацию, а риск угодить в серьезное ДТП увеличивается во много раз.

Неслучайно в ПДД, а точнее в «Перечне неисправностей, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств», черным по белому написано, что нельзя ездить на авто, если на нем установлены дополнительные предметы или нанесены покрытия, ограничивающие обзорность с места водителя (пункт 7.3).