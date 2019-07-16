Первые Volvo V60 Cross Country добрались до российских дилеров

Очередной представитель семейства Cross Country преддагался российскому покупателю по предварительному заказу с апреля. Автомобиль с клиренсом 210 мм продается у нас в единственной комплектации Cross Country Plus с бензиновым двигателем T5 мощностью 250 л. с. Рекомендуемая розничная цена — 3 069 000 рублей

Уже в базовой комплектации модель оснащается системой полного привода, функцией автоматического торможения двигателем на спуске (Hill Descent Control), электронной системой стабилизации (Electronic Stability Control), ассистентом контроля сцепления в поворотах (Corner Traction Control) и специальным внедорожным режимом вождения.

Все экземпляры нового Volvo V60 Cross Country для российского рынка собираются в Швеции.