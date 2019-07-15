В поисках трактора: главное правило при выезде на бездорожье

Следует учитывать, что поскольку у многих провинциальных механизаторов как досуг, так и будни редко обходятся без бутылочки крепкого, то уставший человек может либо забыть о вас, либо просто не захочет вам помогать по каким-то причинам. В таких случаях тишина в ответ на ваши звонки — явление распространенное, поэтому желательно запастись сразу двумя-тремя вариантами «скорой внедорожной помощи».

Не поленитесь потратить на это время, тем более, что найти трактористов вдали от больших городов обычно проблемы не составляет. У кого из соседей имеется трактор, вам подскажет первый встречный деревенский житель.

Другое дело, что хозяева сельских вездеходов, привыкшие оказывать такие услуги, уже давно прекрасно знают себе цену, и многие настаивают «подогреть» их заранее, требуя аванс.