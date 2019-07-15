В поисках трактора: главное правило при выезде на бездорожье

Даже матерый джипер, который половину жизни проводит на бездорожье и, благодаря личному опыту и оснащению своего «вездехода», готов к самым экстремальным грязевым ваннам — даже он не сунется на грунт, не подстраховав себя таким способом. А уж простым городским водителям, временно отлипшим от асфальта, это делать сам Бог велит.
Прежде чем отправляться на автомобиле в сельскую местность, допуская, что вам придется проехать значительный участок по грунтовым дорогам и лесным просекам, особенно в незнакомом районе, в обязательном порядке необходимо заранее достать телефон тракториста из близлежащего населенного пункта.