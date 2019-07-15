В поисках трактора: главное правило при выезде на бездорожье

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В летнюю пору многие автовладельцы практикуют регулярные вылазки на природу — кто на рыбалку, кто на охоту, кто просто так — уединиться и отдохнуть в живописном месте. Даже малоопытный водитель, выезжая на бездорожье, наверняка осведомлен об элементарных мерах безопасности передвижения по пересеченной местности, но при этом далеко не все знает самое важное правило.
Иван Флягин

Даже матерый джипер, который половину жизни проводит на бездорожье и, благодаря личному опыту и оснащению своего «вездехода», готов к самым экстремальным грязевым ваннам — даже он не сунется на грунт, не подстраховав себя таким способом. А уж простым городским водителям, временно отлипшим от асфальта, это делать сам Бог велит.

Прежде чем отправляться на автомобиле в сельскую местность, допуская, что вам придется проехать значительный участок по грунтовым дорогам и лесным просекам, особенно в незнакомом районе, в обязательном порядке необходимо заранее достать телефон тракториста из близлежащего населенного пункта.

Следует учитывать, что поскольку у многих провинциальных механизаторов как досуг, так и будни редко обходятся без бутылочки крепкого, то уставший человек может либо забыть о вас, либо просто не захочет вам помогать по каким-то причинам. В таких случаях тишина в ответ на ваши звонки — явление распространенное, поэтому желательно запастись сразу двумя-тремя вариантами «скорой внедорожной помощи».

Не поленитесь потратить на это время, тем более, что найти трактористов вдали от больших городов обычно проблемы не составляет. У кого из соседей имеется трактор, вам подскажет первый встречный деревенский житель.

Другое дело, что хозяева сельских вездеходов, привыкшие оказывать такие услуги, уже давно прекрасно знают себе цену, и многие настаивают «подогреть» их заранее, требуя аванс.

Аргументы железные: «за готовность», «за то, что буду привязан к месту», а «иначе придется о-о-очень долго ехать». Естественно, даже если помощь не пригодится, о возврате задатка речи не идет. Но при этом также нет никаких гарантий, что человек ответит на ваши звонки.

Сумма аванса, как, собственно, и гонорар за оказанные услуги зависят от многих факторов, главных из которых два. Во-первых — от потраченного времени на спасательную операцию, включая путь до места «засады» туда и обратно. Во-вторых, от аппетита тракториста. Оплата может колебаться от 500 до 5000 рублей и выше.

Если заранее не обезопасить себя таким образом, вам могут грозить совсем непредсказуемые приключения — от долгих блужданий по дремучему лесу в поисках ближайшего населенного пункта, до незапланированной ночевки в непроходимой чаще. И дай Бог, чтобы там, где вы застрянете, было все хорошо со связью

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16 июля 2019
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