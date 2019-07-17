Корейцы рассекретили обновленный Hyundai Solaris до премьеры

Фото Hyundai
На официальном ресурсе Министерства промышленности Китая опубликованы фото обновленного компактного седана Hyundai Verna, известного на российском рынке, как Solaris. Премьера модели запланирована на осень.
Иван Флягин

Обновленный вариант Verna отличается от предшественника традиционными изменениями в экстерьере, где заметны другая радиаторная решетка, видоизмененные фары и задние фонари, а также модернизированные бампера.

На китайском рынке автомобиль будет доступен с 1,4-литровым атмосферным мотором мощностью 100 л. с., работающим в паре либо с «механикой», либо с шестидиапазонным «автоматом».

Первые экземпляры новинки поступят в продажу на рынке Поднебесной в сентябре этого года. О цене седана пока ничено не сообщается.

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17 июля 2019
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