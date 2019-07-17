Корейцы рассекретили обновленный Hyundai Solaris до премьеры

Обновленный вариант Verna отличается от предшественника традиционными изменениями в экстерьере, где заметны другая радиаторная решетка, видоизмененные фары и задние фонари, а также модернизированные бампера.

На китайском рынке автомобиль будет доступен с 1,4-литровым атмосферным мотором мощностью 100 л. с., работающим в паре либо с «механикой», либо с шестидиапазонным «автоматом».

Первые экземпляры новинки поступят в продажу на рынке Поднебесной в сентябре этого года. О цене седана пока ничено не сообщается.