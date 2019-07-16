KIA Seltos — опасный конкурент Hyundai Creta — едет в Россию

Состоялась глобальная премьера кроссовера KIA Seltos. Фактически, это конкурент Hyundai Creta, а потому у новичка есть все шансы стать бестселлером. То, что Seltos привезут в Россию, сомнений нет, а пока же его официальные продажи стартовали в Индии.
Корейский бренд начинает войну за кошельки индийских покупателей с того, что выкладывает главный козырь — новый кроссовер Seltos, мировая премьера которого прошла в июне этого года.
Индийское подразделение автопроизводителя — KIA Motors India — объявило о приеме заказов на кроссовер через интернет. Первые живые машины должны появиться в салонах дилеров к концу июля. А тест-драйвы начнутся с августа. KIA Seltos для Индии будет доступен в двух комплектациях Tech Line и GT Line.
У Tech Line под капотом бензиновый 1,5-литровый атмосферник мощностью 115 л. с. (144 Н. м.) работающий с механикой или вариатором. Можно купить машину и с наддувным дизелем (115 л. с., 250 Н. м.), сопряженным с механикой или 6-ступенчатым автоматом.
Базовым мотором для GT Line станет наддувный бензиновый агрегат объемом 1,4 л мощностью 140 л. с. (242 Н. м.) Он работает с 6-ступенчатой механикой или 7-ступенчатым роботом DCT.
На передней панели KIA Seltos размещен огромный сенсорный дисплей диагональю 10,25 дюймов. Есть возможность подключить гаджеты через софты Apple CarPlay и Android Auto. В богатых комплектациях предлагают люк, систему кругового обзора для облегчения парковки, 400-ваттную аудиосистему Bose Premium и 8 динамиков.
То, что машина появится у нас — сомнений, повторимся, нет. Главный вопрос — когда? Эксперты портала «АвтоВзгляд» предполагают, это произойдет в следующем году. Потому как для того, чтобы повесить на кроссовер адекватный ценник, его должны собирать в России.
Гамма силовых агрегатов, которую могут предложить нашим покупателям, пока не ясна. Возможно, корейцы не станут вводить в нее варианты с роботом и вариатором, поскольку их у нас недолюбливают, а предложат классическую механику и гидромеханический «автомат». Из двигателей может появится бензиновый 1,5-литровый атмосферник.