KIA Seltos — опасный конкурент Hyundai Creta — едет в Россию

Корейский бренд начинает войну за кошельки индийских покупателей с того, что выкладывает главный козырь — новый кроссовер Seltos, мировая премьера которого прошла в июне этого года.

Индийское подразделение автопроизводителя — KIA Motors India — объявило о приеме заказов на кроссовер через интернет. Первые живые машины должны появиться в салонах дилеров к концу июля. А тест-драйвы начнутся с августа. KIA Seltos для Индии будет доступен в двух комплектациях Tech Line и GT Line.