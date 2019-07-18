Немцы представили новый Mercedes-AMG GLC 43

Новые Mercedes-AMG GLC 43 и GLC 43 Coupe заряжены 3-литровым мотором V6 с двойной турбиной мощностью 385 л. с. и 520 Нм крутящего момента, который работает в паре с девятиступенчатым «автоматом». Кроссовер, оснащенный системой полного привода 4Matic, разгоняется до 100 км в час за 4,7 секунды, а максимальная скорость составляет 250 км в час.

Внешне Mercedes-AMG GLC 43 отличается оригинальной решеткой радиатора в стиле Panamericana и другим оформлением головной оптикой. Салон также получил незначительные изменения. Уже базовая комплектация кроссовера включает систему пневматической подвески AMG Ride Control и Air Body Control.