Пять правил «вежливой» парковки

Первое — и главное — условие заключается в том, что парковка авто должна осуществляться в соответствии с ПДД. Второе — машину необходимо ставить таким образом, чтобы она никому не мешала. Если это возьмет себе на вооружение себе каждый автовладелец, ему не составит труда усвоить следующие правила.

Свободный проезд и проход

Автомобиль должен стоять так, чтобы не затруднять проезд другому транспорту, выход и вход в чужие машины, а также движение пешеходов. Ключевое слово — «не затруднял», поскольку многие водители, когда паркуются, рассуждают таким образом: «Если я здесь проеду, значит это будет легко сделать всем остальным». Но, во-первых, следует понимать, что далеко не все вокруг опытные мастера вождения. А во-вторых, оставленного для проезда пространство должно хватить не только для движения, но и для маневра в том числе крупногабаритного транспорта.

Шахматный порядок

Опытные и сознательные водители уже давно по умолчанию паркуются правым боротом своего авто впритык к правому борту соседнего, что вполне логично. Когда при перпендикулярной парковке машины располагаются подобным образом в шахматном порядке, это существенно экономит пространство на стоянке.