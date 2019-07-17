Пять правил «вежливой» парковки

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Машин на городских улицах меньше не становится, а правильно парковаться, не доставляя никаких проблем окружающим, до сих пор умеют далеко не все. Многие водители по-прежнему ставят свои автомобили так, как им заблагорассудится. Одни это делают просто потому что плюют на всех остальных, а другие — из-за того, что банально не понимают, что кому-то причиняют неудобство. И для тех, и для других портал «АвтоВзгляд» напоминает пять основных правил «вежливой» парковки, которые сделают жизнь легче и водителям, и пассажирам, и пешеходам.
Иван Флягин

Первое — и главное — условие заключается в том, что парковка авто должна осуществляться в соответствии с ПДД. Второе — машину необходимо ставить таким образом, чтобы она никому не мешала. Если это возьмет себе на вооружение себе каждый автовладелец, ему не составит труда усвоить следующие правила.

Свободный проезд и проход

Автомобиль должен стоять так, чтобы не затруднять проезд другому транспорту, выход и вход в чужие машины, а также движение пешеходов. Ключевое слово — «не затруднял», поскольку многие водители, когда паркуются, рассуждают таким образом: «Если я здесь проеду, значит это будет легко сделать всем остальным». Но, во-первых, следует понимать, что далеко не все вокруг опытные мастера вождения. А во-вторых, оставленного для проезда пространство должно хватить не только для движения, но и для маневра в том числе крупногабаритного транспорта.

Шахматный порядок

Опытные и сознательные водители уже давно по умолчанию паркуются правым боротом своего авто впритык к правому борту соседнего, что вполне логично. Когда при перпендикулярной парковке машины располагаются подобным образом в шахматном порядке, это существенно экономит пространство на стоянке.

Но, увы, как назло всегда найдется персонаж, который нарушит гармонию и приткнется своим правым бортом вплотную в чужому левому.

Не занимать сразу два парковочных места

Многие широкие натуры привыкли и широко парковаться, занимая сразу два машиноместа. То есть они ставят свою «ласточку» там, где поместятся два авто, но таким образом, что с обеих сторон уже никто не влезет. Хотя возможность прижаться к краю, освободив место соседу у них имеется. Так что парковаться надо внимательно, соизмеряя ширину свободного пространства.

Не парковаться в узкое место

Другая крайность — ставить машину в слишком узкое место, где чтобы выйти, приходится упираться открытой дверью в кузов соседней машины, оставляя на нем царапины и вмятины. Часто люди паркуются так, что оставляют минимальное пространство между своим и чужим авто, и тем самым блокируют соседние водительские двери.

Ровно и по центру разметки

Чтобы избежать описанную выше ситуацию с ограниченным проходом между авто, специально наносят парковочную разметку, но часто бывает, что и это не помогает. А все потому, что люди либо ее сознательно игнорируют, либо просто не замечают линии под колесами. Хотя если бы все водители ставили машины идеально ровно и строго по центру разметки, то всем вокруг было гораздо удобнее.

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17 июля 2019
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