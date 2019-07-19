Новый Mitsubishi Pajero Sport засветился без камуфляжа

В Тайланде, где на местном заводе налажен выпуск пикапов Mitsubishi L200, вот-вот состоится презентация пятого поколения полноприводного Mitsubishi Pajero Sport.

Местные любители марки сфотографировали новинку, раскатывающую по местным улицам и выложили в интернет коллаж, на котором наглядно показано, что именно изменилось во внешности машины.

Главное тут — появление «двухэтажной» оптики. Ранее российкие автовладельцы уже видели ее на пикапе L200. Теперь ее получил и Pajero Sport. С точки зрения техники, SUV, скорее всего, будет также аналогичен пикапу: получит с же силовые агрегаты, улучшенную по сравнению с текущей моделью шумоизоляцию и прочие детали.