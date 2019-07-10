Семейная ценность: длительный тест-драйв KIA Cerato

Обновившаяся Cerato получила дизайн «морды» в духе современных моделей компании — заметно более сдержанную «улыбку тигра» и соответствующую головную светотехнику. В отличии, скажем, от ее коллеги по модельной линейке KIA Sportage, аккуратненький «ротик» фальшрадиаторной решетки выглядит у Cerato вполне органично, не по-сиротски…

Сзади тоже все пристойно: симпатичный дизайн стоп-сигналов, соединяющая их «планка», повторители поворотов внизу бампера — своеобразия в корме Cerato более чем достаточно, чтобы сразу выделить ее в городском потоке.

По сравнению с моделью предыдущего поколения Cerato прибавила в длину 80 мм при сохранившейся прежней колесной базе. Рост заднего свеса на 60 мм обернулся увеличением объема багажника до 502-х литров. Теперь в него можно погрузить на 40 бутылок водки больше!

А если серьезно, то с вместимостью у Cerato и раньше было все в порядке, и прирост полезного объема багажника на 20 литров мало на что влияет. Колесную базу не стали увеличивать по понятным причинам: и раньше что передние, что задние седоки особого стеснения не ощущали.

Сев «сам за собой» на задний диван я (рост — 181 см), например, обнаружил между моими коленками и спинкой водительского кресла изрядный запас места.