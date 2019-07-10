Семейная ценность: длительный тест-драйв KIA Cerato

KIA Cerato — технический брат-близнец Hyundai Elantra. Но вот ведь какой парадокс: в отличии от родственника, «Церато» воспринимается автолюбителями, как самостоятельная модель. В то время, как «Элантру» частенько именуют «распухшим Солярисом». Между тем, Cerato — это самый настоящий KIA Сeed в кузове «седан». Удивительная с точки зрения массового восприятия машина.
Алексей Батушенко

Обновившаяся Cerato получила дизайн «морды» в духе современных моделей компании — заметно более сдержанную «улыбку тигра» и соответствующую головную светотехнику. В отличии, скажем, от ее коллеги по модельной линейке KIA Sportage, аккуратненький «ротик» фальшрадиаторной решетки выглядит у Cerato вполне органично, не по-сиротски…

Сзади тоже все пристойно: симпатичный дизайн стоп-сигналов, соединяющая их «планка», повторители поворотов внизу бампера — своеобразия в корме Cerato более чем достаточно, чтобы сразу выделить ее в городском потоке.

По сравнению с моделью предыдущего поколения Cerato прибавила в длину 80 мм при сохранившейся прежней колесной базе. Рост заднего свеса на 60 мм обернулся увеличением объема багажника до 502-х литров. Теперь в него можно погрузить на 40 бутылок водки больше!

А если серьезно, то с вместимостью у Cerato и раньше было все в порядке, и прирост полезного объема багажника на 20 литров мало на что влияет. Колесную базу не стали увеличивать по понятным причинам: и раньше что передние, что задние седоки особого стеснения не ощущали.

Сев «сам за собой» на задний диван я (рост — 181 см), например, обнаружил между моими коленками и спинкой водительского кресла изрядный запас места.

К эргономике водительского места претензии тоже как-то не хотят предъявляться. Единственный «нюанс», возникший лично у меня — пришлось несколько раз донастраивать кресло под свою посадку за рулем. С первого раза как-то «не зашло».

Что касается оформления внутреннего пространства, то теперь в этом смысле Cerato стоит на уровне прочих современных моделей Hyundai/КIA. Об этом просто «кричит» 8-дюймовый монитор мультимедийной системы, возвышающийся над центральной консолью. Точно такую же деталь интерьера можно обнаружить, например, и в Hyundai Tucson, и во вроде как премиальном Genesis G70.

Для тех, кто присматривается к KIA Cerato — это отличная новость. А вот для владельцев G70, полагаю, совсем наоборот. Так выглядит оборотная сторона унификации и попыток автопроизводителя сэкономить. Ничего не попишешь: «просто бизнес, ничего личного», так сказать.

По поводу дизайна передней части салона новой Cerato особо распространяться смысла не вижу. Фотографии все прекрасно иллюстрируют. Общее впечатление от него: ты находишься в современной машине, где удобство и «домашний уют» поставлены выше «понтов» и погони за призрачной модой в автомобильном дизайне.

Как и людей, машины встречают «по одежке». Но провожают если не «по уму», то по езде. В комплектациях KIA Cerato присутствует 1,6-литровый бензиновый мотор мощностью 127 л. с. Он может агрегатироваться как с 6-ступенчатым «автоматом», так и с «шестиступкой» МКП. 2-литровая 150-сильная «бензинка» на эту модель идет только в паре с АКП-6.

В распоряжение журналистов портала «АвтоВзгляд» досталась машина с младшим двигателем и «автоматом». Ну что тут сказать… Если коротко, то подобное сочетание агрегатов удовлетворит, пожалуй, лишь совсем флегматичного драйвера. Больше 11 секунд «до сотни» по современным меркам обещают изрядную печаль в потоке. Если в городе это обстоятельство еще не особо критично с точки зрения безопасности вождения, то на трассе может стоить водителю изрядного количества нервов.

Автор этих строк, например, после пары оказавшихся рискованными попыток обгона, зарекся от них, когда на горизонте маячил встречный транспорт. Да и в городе на этой АКП и 127 л. с. чувствуешь себя достаточно грустно. В общем, если соберетесь брать авто с 1,6-литровым мотором — имеет смысл рассматривать варианты исключительно с «механикой» в трансмиссии.

В такой конфигурации изрядная доля мощности двигателя не будет бесславно гибнуть в недрах автоматической трансмиссии

Среди явных сильных сторон новой KIA Cerato однозначно стоит назвать энергоемкую подвеску. Она очень быстро отучает водителя обращать внимание на трамвайные рельсы и достаточно глубокие выбоины в асфальте.

Да, по-челябински суровые стыки на эстакадах ТТК машина проходит достаточно громко, зато на кузов и руль при этом вибрации и тряска практически не передаются. «На круг», машина производит общее впечатление «крепкого хозяйственника».

Благодаря адекватному дизайну и хорошей эргономике, она воспринимается как этакий член семьи, которого любят не за дерзкую внешность и физическую мощь, а за надежность, доброжелательный нрав, скромность и симпатичную внешность. Стоит эта «семейная ценность» по современным меркам относительно недорого. При «старте» с 1,135 млн. рублей за 1,6-литров под капотом и МКП, топовая комплектация KIA Cerato («автомат», 150 л. с. и куча комфортных опций) лишь каких-то 5000 рублей, не дотягивает до планки в 1,5 млн. рублей.

двигатель, седан, тест-драйв
10 июля 2019
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