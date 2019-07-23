УАЗ показал новый «Патриот»

На фото видна новая обивка кресел. Наконец-то ульяновцы занялись эргономикой «Патриота»! Судя по всему, кресла обиты кожзамом. Причем, не самого высокого качества.

Напомним, что основной технической новинкой автомобиля станет доработанный двигатель ZMZ Pro объемом 2,7 литра и мощностью 150 л. с. Он будет работать в паре с 6-скоростным автоматом 6L50 разработки компании Punch Powerglide.

В конце июля на территории завода пройдет технический семинар, который будет посвящен автоматическому «Патриоту». Там должны рассказать все подробности о новой модификации внедорожника.