От бюджетных до роскошных: Opel Grandland X и еще 8 новейших кроссоверов для России

Сегмент кроссоверов в России растет. Потому производители со всего света стремятся предложить нашим покупателям SUV на разный вкус и кошелек. Портал «АвтоВзгляд» отобрал самые интересные модели, которым суждено стать популярными в России.
Автоновинок немало, потому мы разбили их по классам. Бюджетный сегмент, среднеценовой, премиум и то, что можно отнести к роскоши. Итак, начнем с наиболее доступных представителей класса SUV.
Бюджетный сегмент
JAC S4.
Компактный кроссовер планируют импортировать к нам из Китая. Предположим, в Россию привезут машины с 1,6-литровым атмосферным двигателем, который будет работать либо с шестиступенчатой механикой, либо с вариатором VT2 фирмы Punch.
JAC S4
Geely SX11
Geely SX11.
Это конкурент Hyundai Creta, но с поправкой. Полного привода у «китайца» не будет. Автомобиль, построен на платформе BMA совместной разработки с Volvo.
Zotye T700.
Сборку машины планируют начать на белорусском заводе «Юнисон». В Китае этот автомобиль продается с 2017 года. На выбор предложат два надувных мотора: 1,8 л (177 л. с.) и 2 л (190 л. с.).
В нише недорогих семиместных кроссоверов у нас мало игроков, а Chery не скрывает, что стремится расширить свой модельный ряд в России. Сейчас под капотом «восьмерки» работает мотор объемом 1,5 л. Предусмотрен только передний привод. Но ведь у китайцев есть и более мощные агрегаты, которые они могут поставить на свой SUV, когда решат привести его в Россию. То, что это когда-то произойдет, мы не сомневаемся.
Skoda Karoq
Opel Grandland X
Среднеценовой сегмент
Skoda Karoq.
Нам предложат автомобили российской сборки, как переднеприводные, так и полноприводные. В гамме силовых агрегатов, скорее всего, будет 1,5-литровый наддувный мотор мощностью 150 л. с. и дизель объемом 2 литра, такой же мощности. Оба работают с 7-ступенчатым роботом.
Opel Grandland X.
Кроссовер построен на французской единой модульной платформе EMP2. То есть машина будет только переднеприводной. Однако это позволит предложить привлекательный ценник. Косвенно это подтверждает и факт, что Grandland X тоже будут собирать в России.
Премьера модели состоялась семь лет назад. Немудрено, что интерес к ней уже остыл. Поэтому в этом году Audi показала кроссовер нового поколения, который едет к нам. Машина прибавила в размерах и получила новые опции — светодиодная оптика, графическая приборка и автопилот с функцией движения в пробке. Можно будет выбрать из двух двигателей: 1.4 л (150 л. с.) и 2.0 л (180 л. с.).
Cadillac XT4.
Под капотом самого маленького кроссовера в линейке Cadillac уже в базовой версии работает наддувный агрегат объемом 2 л и мощностью 237 л. с. Чтобы мотор не ел слишком много бензина, он снабжен функцией отключения половины цилиндров. На российском рынке американец станет конкурировать с BMW X1.
Porsche Cayenne Coupe
Porsche Cayenne Coupe.
Как понятно из названия, это тот же Cayenne, но с более модным купеобразным кузовом. Основная особенность новинки — активный задний спойлер. Он выдвигается на скорости 90 км/ч, увеличивая прижимную силу кроссовера. Cayenne Coupe предложат с двумя вариантами моторов: объемом 3 л и мощностью 340 л. с. и 4 л, развивающим 550 л. с.