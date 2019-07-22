От бюджетных до роскошных: Opel Grandland X и еще 8 новейших кроссоверов для России

Автоновинок немало, потому мы разбили их по классам. Бюджетный сегмент, среднеценовой, премиум и то, что можно отнести к роскоши. Итак, начнем с наиболее доступных представителей класса SUV.

Бюджетный сегмент

JAC S4.

Компактный кроссовер планируют импортировать к нам из Китая. Предположим, в Россию привезут машины с 1,6-литровым атмосферным двигателем, который будет работать либо с шестиступенчатой механикой, либо с вариатором VT2 фирмы Punch.