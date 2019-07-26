Audi S6 получил новый мотор и подорожал

Да, основную ставку немцы делают на США, потому новинку там и представили. Однако затем автомобиль появится в салонах ближневосточных и азиатских рынков.

На смену 4-литровому V8 пришел 2,9-литровый мотор с двумя турбокомпрессорами мощностью 450 л. с. (460 Нм). Робот, который работал с V-образной «восьмеркой» поменяли на 8-скоростной автомат. С новым силовым агрегатом S6 разгоняется до сотни за 4,4 сек.

В Европе Audi S6 можно купить только с дизельным мотором. Это и понятно. В Старом Свете мощные двигатели на тяжелом топливе более популярны.

Под капотом европейской S6 стоит трехлитровый 349-сильной дизель с наддувом. За такой автомобиль просят минимум 76 500 евро.