Все болячки и ужасы подержанного Volkswagen Tiguan

Сейчас, пятилетний Tiguan можно купить меньше, чем за миллион рублей. Рестайлинговый автомобиль в приличном состоянии с пробегом 100 000 км продают за 750 000 ₽. Более «древний» дорестайл может стоить и 500 000 ₽ — более, чем заманчиво. Но не все так просто, как кажется на первый взгляд. У модели достаточно болячек, о которых лучше разузнать перед покупкой.

Ходовая часть

Ступичные подшипники ходят прилично — 100 000—150 000 км. Правда, если загудели, стоит их сразу поменять. Иначе через 2 000 км могут заклинить. На 80 000 — 100 000 км меняют задние сайлент-блоки передних рычагов.

Очень серьезно стоит отнестись к проблемам в тормозной системе. На автомобилях 2012—2014 годов выпуска был «глюк» в программном обеспечении блока управления ABS. На колейной дороге система срабатывает некорректно, увеличивая тормозной путь. Так и до аварии недалеко. После 2014 года немцы проблему решили, выпустив новую прошивку, но некоторые владельцы так и не навестили сервисные центры, чтобы устранить неисправность. Это надо иметь в виду.