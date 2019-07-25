Все болячки и ужасы подержанного Volkswagen Tiguan

Volkswagen Tiguan первого поколения популярен у наших покупателей. В первую очередь, его ценят за комфорт и по-немецки точную управляемость. Но есть версии, от которых лучше держаться подальше. Портал «АвтоВзгляд» нашел самые проблемные из них.
Виктор Васильев

Сейчас, пятилетний Tiguan можно купить меньше, чем за миллион рублей. Рестайлинговый автомобиль в приличном состоянии с пробегом 100 000 км продают за 750 000 ₽. Более «древний» дорестайл может стоить и 500 000 ₽ — более, чем заманчиво. Но не все так просто, как кажется на первый взгляд. У модели достаточно болячек, о которых лучше разузнать перед покупкой.

Ходовая часть

Ступичные подшипники ходят прилично — 100 000—150 000 км. Правда, если загудели, стоит их сразу поменять. Иначе через 2 000 км могут заклинить. На 80 000 — 100 000 км меняют задние сайлент-блоки передних рычагов.

Очень серьезно стоит отнестись к проблемам в тормозной системе. На автомобилях 2012—2014 годов выпуска был «глюк» в программном обеспечении блока управления ABS. На колейной дороге система срабатывает некорректно, увеличивая тормозной путь. Так и до аварии недалеко. После 2014 года немцы проблему решили, выпустив новую прошивку, но некоторые владельцы так и не навестили сервисные центры, чтобы устранить неисправность. Это надо иметь в виду.

Рулевое управление

Часто встречаются сбои в работе электроусилителя руля. Причина — проводка к рулевой рейке, которая выгорает, если нарушается герметичность разъемов проводов. Замена жгута проводки и самой рейки обойдется ой как недешево.

Двигатель

У машин с базовым мотором 1,4TSI мощностью 122 л. с. или 150 л. с. часто изношена цепь ГРМ. По регламенту ее меняют на 90 000 км пробега. Если предыдущий владелец этого не сделал, от покупки такого кроссовера лучше отказаться. Иначе, рискуете попасть на дорогой ремонт.

Двигатели объемом 2 л (170 или 200 л. с.) распространены больше, и, что радует, у них не замечено серьезных проблем. Однако надо не забывать периодически чистить систему вентиляции картера и дроссельную заслонку. Иначе мотор имеет риск начать неустойчиво работать на холостых оборотах. В целом, «двухлитровые» машины доставят куда меньше хлопот, чем версии с мотором 1,4 л.

Наконец, общий совет: заправляйтесь только на проверенных АЗС, потому что топливная аппаратура чувствительно к качеству бензина. Чуть что, придется чистить форсунки и менять свечи.

Коробка передач

«Робот» с двойным сцеплением — фирменная разработка VW, проявил себя на «Тигуане» не лучшим образом. 6-ступенчатая DSG серии DQ250 склонна к перегреву в пробках и при частых пробуксовках на бездорожье. Из-за этого в масло попадают продукты износа. Если владелец затягивал с его заменой, такой агрегат долго не проживет. Характерные симптомы неисправности — рывки при переключении передач.

То же самое можно сказать и о 7-ступенчатой DSG серии DQ500. Она также склонна к перегреву, но чуть более надежна. Чтобы ее не убить, интервал замены масла сокращают вдвое. Если прошлый владелец так и делал, это повод рассмотреть конкретный экземпляр к покупке. Если же нет — бежать от такого автомобиля подальше.

Из всех «автоматических» Tiguan самые надежные, это версии с гидромеханическим 6-ступенчатым автоматом. Вот с ним проблем нет. Правда, масло в коробке рекомендуют менять через каждые 40 000 км.

Привод

На кроссоверах со всеми ведущими колесами устанавливали муфту Haldex 4 поколения. Скажем сразу: бездорожье кроссоверу противопоказано, потому что достаточно даже небольшой пробуксовки в грязи, чтобы муфта перегрелась, и автомобиль превратился в переднеприводный. После рестайлинга 2011 года муфту поменяли на Haldex 5 поколения. Это сделало узел заметно надежнее. Из оставшихся проблем отметим небольшую живучесть подшипника карданного вала. Он выходит из строя через 40 000 км, так что если услышали гул — вперед в сервис.

Итог

На наш взгляд, самым надежным «Тигуаном» станет рестайлинговый кроссовер с 2-литровым бензиновым мотором и традиционным гидромеханическим «автоматом». А от машин с DSG все же лучше держаться подальше. В любом случае, перед покупкой нужно провести тщательную диагностику систем ABS и проверить состояние рулевой рейки.

двигатель, вторичный рынок, подержанные авто, кроссоверы
25 июля 2019
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