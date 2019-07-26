BMW выпустит новый компактный кроссовер

Длина кузова самого маленького баварского кроссовера, построенного на платформе UKL2, составит менее 4200 мм.

Экстерьер автомобиля будет спроектирован в актуальной корпоративной стилистике бренда, а в силовую линейку, скорее всего, войдет не только гибридная, но и полностью электрическая модификация.

Решение руководства BMW разработать очередной компактный кроссовер вызвано статистикой продаж марки, согласно которой на сегмент SUV приходится почти половина реализованных баварских моделей. К тому же, в мире продолжает расти спрос на миниатюрные паркетники.

Технические характеристики и точную дату начала продаж нового автомобиля пока не сообщаются.