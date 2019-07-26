BMW выпустит новый компактный кроссовер

Фото BMW Design
Баварский производитель готовит к серийному запуску новый паркетник размером меньше, чем BMW X1. Немцы пока официально не объявили название будущей модели, но не исключено, что он выйдет под именем Urban X.
Иван Флягин

Длина кузова самого маленького баварского кроссовера, построенного на платформе UKL2, составит менее 4200 мм.

Экстерьер автомобиля будет спроектирован в актуальной корпоративной стилистике бренда, а в силовую линейку, скорее всего, войдет не только гибридная, но и полностью электрическая модификация.

Решение руководства BMW разработать очередной компактный кроссовер вызвано статистикой продаж марки, согласно которой на сегмент SUV приходится почти половина реализованных баварских моделей. К тому же, в мире продолжает расти спрос на миниатюрные паркетники.

Технические характеристики и точную дату начала продаж нового автомобиля пока не сообщаются.

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26 июля 2019
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