Три причины, почему так трудно продать подержанную китайскую машину

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На днях пресс-служба Министерства торговли КНР заявила о решении продавать подержанные автомобили в ряде стран, среди которых указана и Россия. Первая партия из 300 машин общей стоимостью 2 500 000 долларов уже проходит таможенное оформление. С какими трудностями столкнутся продавцы подержанных китайских авто у нас в стране разобрался портал «АвтоВзгляд».
Иван Флягин

Прежде всего, не стоит ждать, что восточный сосед совсем скоро наводнит Россию ржавыми легковушками кустарного производства. Например, в Нигерию китайцы отправили раннее импортированные в КНР далеко недешевые премиальные кроссоверы Lexus RX350.

В любом случае наша страна в списке экспорта занимает последние строчки, поскольку мы для них являемся целевой аудиторией с высокой конкурентной средой, и прежде чем наладить продажи нашим восточным партнерам необходимо время, чтобы подготовить у нас дилерскую сеть. Ведь официальным дилерам, которые уже у нас работают, вряд ли будет выгодно торговать подержанными авто.

С реализацией китайских легковушек на вторичном рынке России и так немало проблем. Начнем с того, что в начале текущего года автопарк легковых машин у нас составил 43 500 000 единиц, из них представителей китайского автопрома — всего 590 000 штук, то есть чуть больше 1%. А это ничтожно мало.

Что касается «секонд-хенда», то за пять месяцев 2019-го его общий объем составил 562 000 автомобилей, из них китайских легковушек насчитывается не более 31 000 — всего 5,5%. При этом рынок всех «бэушек» упал на 4,3%, в то время как спрос на «вторичку» из Поднебесной вырос на 2,6%. Скорее всего, одну из причин этой тенденции можно объяснить снижением благосостояния населения, вынужденного покупать самые дешевые автомобили.

Хотя в любом случае у владельцев бэушных «китайцев» проблем с последующей их продажей будет еще больше, чем у хозяев новых авто из КНР.

В первую очередь из-за сомнительной репутации, которая пока еще прочно держится за изделиями из КНР, даже несмотря на явный прогресс в отношении уровня качества отдельных брендов. Но в общем и целом в плане надежности на вторичном рынке эти машины вряд ли могут серьезно конкурировать с теми же «японцами» или «корейцами».

Тем более, что в сравнении с армией владельцев ходовых бестселлеров от известных мировых брендов, малочисленные поклонники китайской «вторички» никак не могут похвастаться отсутствием проблем на рынке автозапчастей. Ждать детали с китайского Дальнего Востока приходится достаточно долго, независимо, заказали вы их у официальных или у серых дилеров.

Даже если владелец китайской машины в определенный момент решит пересесть на другую иномарку, то реализовать эту идею через трейд-ин ему будет крайне сложно. Дело в том, что большинство дилеров, специализирующихся на таких услугах, не практикуют последующую продажу китайских авто и, следовательно, не принимают их в зачет стоимости новой машины. Возможно, если за реализацию бэушных продуктов китайского автопрома в России взялось Министерство торговли КНР, то ситуация со временем изменится, и таких проблем станет меньше.

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26 июля 2019
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