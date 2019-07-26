Три причины, почему так трудно продать подержанную китайскую машину

Прежде всего, не стоит ждать, что восточный сосед совсем скоро наводнит Россию ржавыми легковушками кустарного производства. Например, в Нигерию китайцы отправили раннее импортированные в КНР далеко недешевые премиальные кроссоверы Lexus RX350.
В любом случае наша страна в списке экспорта занимает последние строчки, поскольку мы для них являемся целевой аудиторией с высокой конкурентной средой, и прежде чем наладить продажи нашим восточным партнерам необходимо время, чтобы подготовить у нас дилерскую сеть. Ведь официальным дилерам, которые уже у нас работают, вряд ли будет выгодно торговать подержанными авто.