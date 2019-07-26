Три причины, почему так трудно продать подержанную китайскую машину

С реализацией китайских легковушек на вторичном рынке России и так немало проблем. Начнем с того, что в начале текущего года автопарк легковых машин у нас составил 43 500 000 единиц, из них представителей китайского автопрома — всего 590 000 штук, то есть чуть больше 1%. А это ничтожно мало.

Что касается «секонд-хенда», то за пять месяцев 2019-го его общий объем составил 562 000 автомобилей, из них китайских легковушек насчитывается не более 31 000 — всего 5,5%. При этом рынок всех «бэушек» упал на 4,3%, в то время как спрос на «вторичку» из Поднебесной вырос на 2,6%. Скорее всего, одну из причин этой тенденции можно объяснить снижением благосостояния населения, вынужденного покупать самые дешевые автомобили.

Хотя в любом случае у владельцев бэушных «китайцев» проблем с последующей их продажей будет еще больше, чем у хозяев новых авто из КНР.