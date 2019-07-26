Немцы предлагают в России обновленную Audi A8

При помощи активной подвески кузов автомобиля приподнимается или опускается на величину до 85 мм от среднего положения за полсекунды. Это происходит по всем четырем углам отдельно за счет компактных электромоторов, которые установлены на каждое колесо представительского седана.

Управление активной подвеской с функцией прогнозирования происходит на основе данных, полученных от передней видеокамеры, которая заранее фиксирует неровности покрытия и подстраивает под них параметры работы амортизаторов. Перед приближением к неровности система подает исполнительным механизмам команду на совершение определенного хода, активно управляя подвеской.

Причем видеокамера сигналит о состоянии покрытия 18 раз в секунду, за счет чего весь сложный процесс адаптации подвески занимает лишь несколько миллисекунд.

В результате изъяны дороги компенсируются практически полностью, значительно сокращаются колебания кузова, и машина двигается максимально плавно. Audi A8 с такой функцией будут доступны с августа текущего года.