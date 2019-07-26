Имеет ли право гаишник садиться в ваш автомобиль

Порядок остановки транспортного средства подробно прописан в «Административном регламенте ГИБДД» (пункт 89). Сотрудник ДПС, остановив автомобиль, должен без промедления подойти к водителю, представиться, кратко сообщить причину остановки, изложить требование о передаче установленных документов. Поскольку о необходимости садиться в чужую машину там ничего не сказано, у вас есть полное право потребовать от незванного гостя освободить вашу частную собственность.

Находиться внутри чужого автомобиля он может при условии досмотра, для которого должны быть веские основания, и только при наличии оформленного протокола в присутствии двух понятых или с использованием видеосъемки.

Кроме того, закон сотрудникам полиции дает право применения физической силы, если, например, подозреваемый или нарушитель угрожает чужому здоровью или жизни, либо когда он противодействует законным требованиям стражей порядка. То есть в подобных ситуациях, чтобы силком вытащить гражданина из машины, у них также имеются полномочия проникнуть в чужой салон. В остальных случаях занять пассажирское сиденье они могут только с вашего разрешения.