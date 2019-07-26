Имеет ли право гаишник садиться в ваш автомобиль

Представьте ситуацию, что остановивший вас сотрудник ДПС открывает пассажирскую дверь вашего авто, бесцеремонно садится на соседнее пассажирское место и начинает с вами общаться. Или другой гипотетический случай, уже более экстремальный: инспектор просит вас выйти из машины, поскольку она ему срочно понадобилась для служебных целей. Что делать в таких ситуациях водителю, разобрался портал «АвтоВзгляд».
Порядок остановки транспортного средства подробно прописан в «Административном регламенте ГИБДД» (пункт 89). Сотрудник ДПС, остановив автомобиль, должен без промедления подойти к водителю, представиться, кратко сообщить причину остановки, изложить требование о передаче установленных документов. Поскольку о необходимости садиться в чужую машину там ничего не сказано, у вас есть полное право потребовать от незванного гостя освободить вашу частную собственность.
Находиться внутри чужого автомобиля он может при условии досмотра, для которого должны быть веские основания, и только при наличии оформленного протокола в присутствии двух понятых или с использованием видеосъемки.
Кроме того, закон сотрудникам полиции дает право применения физической силы, если, например, подозреваемый или нарушитель угрожает чужому здоровью или жизни, либо когда он противодействует законным требованиям стражей порядка. То есть в подобных ситуациях, чтобы силком вытащить гражданина из машины, у них также имеются полномочия проникнуть в чужой салон. В остальных случаях занять пассажирское сиденье они могут только с вашего разрешения.
Что касается задержания и эвакуации автомобиля, то на территории столицы в соответствии с местным законом, при передаче машины представителям власти все ее конструктивно предусмотренные места доступа (двери капот и багажник) должны быть опечатаны. При этом в обязательном порядке необходимо оформление протокола. Следовательно, перемещение авто до штрафной стоянки возможно только с помощью эвакуатора. Конечно, если сотрудник ДПС изъявит желание транспортировать туда вашу «ласточку» лично, то опять же — сесть за руль он может только с вашего согласия и вместе с вами. В этом случае опечатывать авто придется уже на месте.
Ну, и самым неприятным для каждого автовладельца остается узаконенная возможность представителей силовых структур использовать частные машины в служебных целях. Пункт 2.3.3. ПДД, обязывает водителя предоставлять транспортное средство сотрудникам полиции, федеральных органов государственной охраны и органов федеральной службы безопасности в случаях, не терпящих отлагательства.
А именно: для пресечения преступлений, преследования подозреваемых или преступников, доставки пострадавших в медицинские учреждения, буксирования с места ДТП поврежденных авто и даже для проезда к месту совершения происшествия. В свою очередь, стражи порядка обязаны по просьбе водителя выдать ему справку установленного образца и возместить все расходы за причиненный ущерб.