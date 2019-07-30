Renault поднимает цены на Duster, Arkana и Logan

С 1-го августа Renault повышает на 1—2% рекомендованные розничные цены в России на практически все модели. По данным «Ведомостей», Renault Logan, стоимость которого стартует сейчас с 569 000 рублей, станет дороже на 8000 рублей.

Новейшее купе-кроссовер Arkana, базовая комплектация которого имеет ценник 999 000 рублей, должен подорожать на 16 000—25 000 рублей. Примерно в таких же пропорциях вырастут цены и прочие модели бренда. Официальная причина пересмотра ценников не объявляется. Видимо, все как обычно: «просто очень деньги нужны».

Напомним, что в начале 2019 года Renault уже поднимал на 1,8% цены на свою продукцию. Кроме того, в мае автопроизводитель еще раз повышал расценки — примерно на 0,5% — на Duster, Logan, Logan Stepway, Sandero и Sandero Stepway.