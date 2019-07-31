Названы дата начала продаж и цены нового бюджетного кроссовера Changan CS35 Plus

Changan CS35 Plus довольно успешно продается в Китае с прошлой осени. Ежемесячно модель стабильно реализуется в количестве 20 000 экземпляров.

Кроссовер с габаритами 4335х1825х1660 мм оснащается атмосферным двигателем объемом 1,6 л мощностью 128 л. с., который работает в паре с шестиступенчатой автоматической коробкой передач Aisin.

Changan CS35 Plus может похвастаться внушительным списком опций, который включает бесключевой доступ, климат-контроль с функцией ионизации, круиз-контроль, камера заднего вида, датчики парковки, а такж электропривод зеркал с функцией складывания, фронтальные и боковые подушки безопасности, электрические регулировки сиденья водителя, люк с сервоприводом, настройка руля по высоте и по вылету, а также медиацентр с 10,25 дюймовым экраном с разрешением 1920х720.