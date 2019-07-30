Как выехать, если засадил машину в песке

Прежде, чем выезжать на песок, следует снизить давление в шинах приблизительно до 0,5 атмосфер. Увеличенное пятно контакта колеса с поверхностью улучшит сцепление колес. Чем у машины меньше скорость, тем больше шансов увязнуть в песке. Движение по сыпучей поверхности должно быть стабильным и равномерным без лишних торможений и перегазовок.

Но если автомобиль застрял, лучше уже до поры, до времени совсем забыть об акселераторе, иначе есть шанс закопаться еще глубже и капитально сесть на днище.

Если вы увязли неглубоко, попробуйте обильно смочить водой песок под всеми колесами. Это сделать нетрудно, если найдется ведро, канистра или другой объемный сосуд, и когда дело происходит на берегу водоема. За счет снижения сыпучих свойств мокрого песка увеличится коэфицент трения, поэтому у машины есть шанс зацепиться колесами за уплотненную поверхность и выбраться из плена.