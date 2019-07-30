Как выехать, если засадил машину в песке

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В летнюю пору многие автолюбители настолько любят песчаные пляжи, что несмотря на природоохранные ограничения, не бояться подъезжать на машинах прямо к воде. Зачастую счастливые и расслабленные отдыхающие не рассчитывают силы, в результате чего их автомобиль оказывается скованным в песчаном плену. Что нужно делать в такой ситуации разобрался портал «АвтоВзгляд».
Иван Флягин

Прежде, чем выезжать на песок, следует снизить давление в шинах приблизительно до 0,5 атмосфер. Увеличенное пятно контакта колеса с поверхностью улучшит сцепление колес. Чем у машины меньше скорость, тем больше шансов увязнуть в песке. Движение по сыпучей поверхности должно быть стабильным и равномерным без лишних торможений и перегазовок.

Но если автомобиль застрял, лучше уже до поры, до времени совсем забыть об акселераторе, иначе есть шанс закопаться еще глубже и капитально сесть на днище.

Если вы увязли неглубоко, попробуйте обильно смочить водой песок под всеми колесами. Это сделать нетрудно, если найдется ведро, канистра или другой объемный сосуд, и когда дело происходит на берегу водоема. За счет снижения сыпучих свойств мокрого песка увеличится коэфицент трения, поэтому у машины есть шанс зацепиться колесами за уплотненную поверхность и выбраться из плена.

Если и это не помогло, придется искать лопату, а также доски, камни, ветки и любой другой твердый материал. Кроме того, понадобится домкрат, который для прочности необходимо установить на доску. Автомобиль, приподнятый на домкрате, необходимо основательно окопать и подложить под колеса твердый материал — лучше всего камни или доски.

При этом следует предусмотреть, чтобы автомобиль смог выбраться из образовавшейся ямы, и сделать для этого пологий и удобный выезд. Водителю главное в такой ситуации — грамотно дозировать акселератор, избегая перегазовок.

Хорошо, если найдутся помощники, которые подтолкнут автомобиль или помогут его раскачать, чтобы использовать инерционную силу и выехать из ямы. В совсем крайнем случае придется искать трактор, грузовик или более мощный внедорожник, и выбираться с помощью троса или лебедки. Как бы там ни было, пусть такая неприятность станет кому-то лишним уроком, чтобы в следующий раз не рисковать и не выезжать на песчаный пляж, куда люди выбираются отдохнуть подальше от шума и выхлопных газов.

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30 июля 2019
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