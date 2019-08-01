Названы цены и сроки появления в России седана Mazda3

Не хватайтесь за голову, но новый седан Mazda3 будет стоить практически столько же, сколько и трижды обновленная Mazda6. А это, простите, машина совсем другого класса.

Не совсем понятно, а точнее, совсем не понятно, почему японцы фактически решили приравнять «матрешку» к флагманскому седану. Ответ на этот вопрос от представителей российского офиса Mazda убедительным, увы, тоже не назвать.

– Есть клиенты, которым нравятся автомобили с небольшими габаритами, а значит они отдадут «матрешке» предпочтение, — прокомментировали порталу «АвтоВзгляд» в официальном представительстве марки.

Семейство Mazda3 обладает парой моторов Skyactiv-G — 1,5-литровым мощностью 120 л. с. и 150-сильным движком объемом 2 литра. Стартовый ценник автомобиля в кузове «хетчбэк» составляет без малого 1 500 000 рублей.