Первый тест-драйв новой Mazda3: премиальный фонд

Mazda уже давно и настойчиво стучится в двери премиального сегмента, и на ее «трешке» это поступательное движение, это мягкое эволюционирование прослеживается, на мой взгляд, наиболее отчетливо и показательно.

Zoom-zoom перемен

Компания кардинально изменила свою философию, избавляясь от имиджа производителя недорогих, но очень задорных автомобилей еще в 2009 году, представив «трешку» второго поколения. И с треском провалилась. Тогда, вместо так полюбившейся многим «зажигалки», поклонники бренда получили машину, переставшую быть азартной, но и ничего не предложившей в качестве компенсации за отказ от драйва.

Первая Masda3, где в угоду динамичности и управляемости, а заодно и доступности широким небогатым массам, жертвовалось не просто комфортом, но даже минимальными приятностями в виде, скажем, даже пристойной шумоизоляции, имела, повторюсь, громкий успех. А ее второе поколение, вроде получившее и больше опций комфорта, и прибавившее в качестве материалов, но разучившееся «гнать на все деньги», покинув родные берега — к другим так и не пристала.

Третья попытка

Однако откровенный неуспех на новом пути японцев не остановил, и сделав очень правильные выводы из ошибок прошлого, в 2013 году они явили миру третье поколение «трешки», которая и опять поехала, особенно на новых двигателях, и предложила ряд действительно премиальных решений, многие из которых оказались для сегмента, в котором она играла, реально прорывными. И четвертое поколение модели, чьи продажи начались у нас этим летом вслед за новыми Mazda6 и Mazda CX-9, еще больше подчеркнуло выбранный компанией премиальный вектор развития.