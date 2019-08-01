В России подорожал Vokkswagen Caddy

Стоимость самой доступной комплектации Conceptline упала на 40 900 — 49 700 рублей, то есть на 2 – 3,2% относительно старой цены. Теперь Caddy, оснащенный стандартным бензиновым 1,6-литровым мотором мощностью 110 л. с. и «механикой» обойдется в 1 506 100 «деревянных». Caddy Maxi с удлиненной колесной базой в той же версии стоит 1 625 800.

Все остальные варианты «потяжелели» на 23 900 — 46 100 рублей, или на 1,6 – 1,8% в сравнении со старой ценой. Модель в комплектации Trendline с бензиновой «четверкой» объемом 1,4 л мощностью 125 л. с. и «роботом» DSG теперь оценивается в 1 956 400, а удлиненный Maxi — в 2 057 500.

Полноприводный Caddy в версии Comfortline с турбодизелем 2 л (110 л. с.) и «механикой» стоит уже 2 051 800 рублей, а Caddy Maxi в аналогичной комплектации — 2 238 500.

Самый дорогой Caddy Highline с 2-литровым 140-сильным дизельным агрегатом и «роботом» DSG доступен теперь за 2 483 900 «деревянных». Топовый Caddy Maxi обойдется в 2 682 300.