5 причин, почему машину уводит в сторону с прямой траектории движения

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Одно из самых частых и опасных явлений, характерных в основном для подержанных автомобилей, — это смещение машины с прямой траектории движения, когда руль настойчиво уводит ее в сторону. В чем причина этой распространенной проблемы, разобрался портал «АвтоВзгляд».
Иван Флягин

Бывает, что машина слегка меняет направление при разгоне — иногда так случается при торможении или во время движения накатом. Часто это происходит в связи с наклоном профиля дорожного покрытия и другими изъянами асфальта, но в других случаях все-таки подводит техника. Причем причин может быть несколько, и подавляющее большинство из них по силам установить только мастерам в автосервисе.

Колеса

Самая распространенная — проблемы с шинами. Чаще всего авто начинает вести из-за разницы давления в покрышках. Приспущенное колесо обладает увеличенным пятном контакта с дорожным полотном, а значит у него будет совсем другой коэффицент трения. Благодаря этой разнице автомобиль сходит с прямой траектории движения.

Аналогичное поведение машины может быть вызвано другими проблемами с шинами: разная высота протектора, неравномерный износ, плохая балансировка, а также разный рисунок и размерность покрышек.

Рулевая система

Если с колесами все в порядке, попросите мастеров в автосервисе проверить исправность элементов рулевого управления. Чаще всего указанная проблема вызвана износом наконечников рулевых тяг, когда шаровый палец плохо поворачивается в шарнире, а иногда и вовсе заклинивает.

Нередко случается, что от сильного удара колес на скорости гнется рулевая рейка, нарушая угол схождения передних колес. Как раз от этого может быстрее изнашиваться резина.

Ходовая часть

Причина также может быть и в неисправности одного из ступичных подшипников. Если этот элемент разрушен, то вращение ступицы происходит с трением, в результате чего она нагревается, и автомобиль тянет в сторону заклинивающего колеса.

Обычно такая проблема выдает себя характерным гулом, скрежетом, потрескиванием и хрустом в районе колесного диска. Кроме того, могут быть виноваты и неисправные сайлентблоки, которые нужно срочно менять.

Развал-схождение

Причиной неравномерного и преждевременного износа шин может быть нарушенный развал-схождения колес, которое иногда вызывает, как было сказано выше, погнутая рулевая тяга. Но иногда подобные проблемы с автомобилем начинаются как раз после выполнения процедуры сход-развала, если это сделали неправильно.

Напомним, что под «развалом» подразумевается угол между вертикалью и плоскостью вращения колеса. А под «схожденим» — угол между направлением движения и плоскостью вращения колеса. Если все это не отрегулировано должным образом, то у автомобиля будут проблемы с управляемостью, в том числе и потеря направления движения.

Тормозная система

Если авто тянет в сторону при остановке, то в этом скорее всего виновата тормозная система. Часто такое поведение провоцирует вышедший из строя рабочий цилиндр, если, например, у него заклинил поршень.

А кроме того, проблема иногда кроется в разгерметизации и протечке трубки тормозного контура, либо неисправности гидравлического клапана антиблокировочной системы. Зачастую к этому приводят неравномерно изношенные тормозные колодки или тормозные диски.

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31 июля 2019
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