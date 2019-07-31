5 причин, почему машину уводит в сторону с прямой траектории движения

Бывает, что машина слегка меняет направление при разгоне — иногда так случается при торможении или во время движения накатом. Часто это происходит в связи с наклоном профиля дорожного покрытия и другими изъянами асфальта, но в других случаях все-таки подводит техника. Причем причин может быть несколько, и подавляющее большинство из них по силам установить только мастерам в автосервисе.

Колеса

Самая распространенная — проблемы с шинами. Чаще всего авто начинает вести из-за разницы давления в покрышках. Приспущенное колесо обладает увеличенным пятном контакта с дорожным полотном, а значит у него будет совсем другой коэффицент трения. Благодаря этой разнице автомобиль сходит с прямой траектории движения.

Аналогичное поведение машины может быть вызвано другими проблемами с шинами: разная высота протектора, неравномерный износ, плохая балансировка, а также разный рисунок и размерность покрышек.