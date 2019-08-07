Новая Hyundai Sonata готовится к продажам в России

Фото: Hyundai
На сайте «Росстандарта» появилось Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на Hyundai Sonata нового, восьмого по счету поколения. Автомобиль, чьи продажи на родном рынке стартовали еще в конце марта, получит всего один мотор.
Светлана Ермолаева

Новую Hyundai Sonata для российского рынка оснастят 2,5-литровой «четверкой» мощностью 179 л. с., потребляющей АИ-92. Мотор будет работать в паре с классическим шестиступенчатым «автоматом».

Согласно документу, «четырехдверку» оснастят климат-контролем, боковыми зеркалами с обогревом, динамической системой стабилизации и датчиками давления в шинах. Конечно, на борту седана будет и модуль автоматического вызова экстренных служб ЭРА-ГЛОНАСС. Правда, не всегда работающий.

Как уже писал портал «АвтоВзгляд», свежую «Сонату» для отечественных потребителей будут собирать на мощностях калининградского завода «Автотор». Производство запустят в четвертом квартале. Так что до запуска новинки на рынок придется подождать еще месяцок-другой.

Сейчас в отечественных шоу-румах представлена дореформенная Sonata с куда более щедрым выбором двигателей. Авто комплектуют 150-сильным агрегатом объемом 2 л или 2,4-литровым — с отдачей в 188 «лошадей». Оба движка выступают вместе с шестискоростной АКП.

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7 августа 2019
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