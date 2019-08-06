Самые хрупкие элементы в машине, которые легко ломаются одним движением

Конечно, чтобы при желании специально нанести мелкие повреждения автомобилю, большого ума не надо. Уязвимых мест у него предостаточно: можно, например, проткнуть ножом шины, сломать стеклоочистители или погнуть антенну. На всякий случай напоминаем, что все это наказуемо. Но у нас речь пойдет об элементах, которые легко повредить одним случайным движением.

Панели кузова

Наверное, каждый водитель согласится: нет ничего капризнее в автомобиле, чем кузовные панели и их лакокрасочное покрытие. Листы металла настолько мягкие, что в некоторых местах вмятины остаются от самого незначительного воздействия. А что говорить о ЛКП, которое, как будто создано для потертостей, царапин, сколов и микротрещин, о борьбе с ними пора писать книги. Так что берегите, прежде всего, кузов!