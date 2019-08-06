Самые хрупкие элементы в машине, которые легко ломаются одним движением

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Автомобиль, как и человек — субстанция хрупкая. Одно неосторожное движение — и уже травма. С техническими устройствами ситуация усугубляется еще и тем, что при их изготовлении могут использоваться некачественные материалы, которые склонны к повреждению. Портал «АвтоВзгляд» отметил самые хрупкие «части тела» машины, которые очень легко покалечить.
Иван Флягин

Конечно, чтобы при желании специально нанести мелкие повреждения автомобилю, большого ума не надо. Уязвимых мест у него предостаточно: можно, например, проткнуть ножом шины, сломать стеклоочистители или погнуть антенну. На всякий случай напоминаем, что все это наказуемо. Но у нас речь пойдет об элементах, которые легко повредить одним случайным движением.

Панели кузова

Наверное, каждый водитель согласится: нет ничего капризнее в автомобиле, чем кузовные панели и их лакокрасочное покрытие. Листы металла настолько мягкие, что в некоторых местах вмятины остаются от самого незначительного воздействия. А что говорить о ЛКП, которое, как будто создано для потертостей, царапин, сколов и микротрещин, о борьбе с ними пора писать книги. Так что берегите, прежде всего, кузов!

Стекло

Если не каждому добру молодцу дано с первого удара кулаком разбить ветровое или боковое стекло машины, то чтобы оставить там скол или трещину — больших усилий не надо. Свое скверное дело сделают мелкие камешки, рассыпанные на дороге, либо твердый и увесистый предмет, вылетевший из окна многоэтажного дома. А как легко трескаются и бьются боковые зеркала — достаточно одного неосторожного движения…

Подрулевые рычаги

Конечно, пластик пластику рознь, и его качество легко проверяется на тонких деталях, сделанных из этого материала. В салоне можно найти элементы из пластика гораздо тоньше, чем подрулевые переключатели, но именно они ломаются чаще всего. Вероятно, это происходит из-за того, что они всегда находятся под рукой и над коленом. В некоторых бюджетных автомобилях пластик не выдерживает такого соседства — особенно в лютые морозы, когда он становится хрупким и ломким.

Шайбы-крутилки

Переключатели в виде шайб в салоне автомобиля также изготавливаются из пластика, и при их использовании главное не переусердствовать с вращательным усилием. Опять же возвращаемся к болезни, характерной для представителей бюджетного сегмента, где чтобы сорвать подобные элементы, больших сил не потребуется. Но это совсем не повод для автопроизводителей полностью переходить на модные сенсорные кнопки.

Корпуса зеркал

А вот чтобы снести со своего штатного места пластиковый корпус бокового зеркала, усилий нужно приложить побольше. Бить ногой необязательно. Его может легко сорвать проходящий мимо прохожий с внушительной комплекцией, если случайно заденет бедром или даже рукой. Хотя чаще всего боковые зеркала отсоединяются на ходу при неосторожном разъезде встречных машин. Выживает при этом прочнейший…

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7 августа 2019
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