Опубликованы фото нового премиального кроссовера Genesis GV80

Плотная маскировка не дает рассмотреть детали в подробностях, хотя по силуэту автомобиля и рельефу кузова можно предположить, что будущий кроссовер в общих чертах унаследует внешность одноименного концептуального SUV, показанного на автосалоне в Нью-Йорке в 2017 году.

По предварительной информации, в силовую линейку будущей модели войдут те же силовые агрегаты, что и у седана G80. Речь идет о 3,8-литровой V-образной «шестерке», 3,3-литровом V6 с турбонаддувом и 5-литровом V8.

В стандартной комплектации кроссовер будет иметь привод на задние колеса, а систему 4х4 предложат опционально. Genesis GV80, по некоторым данным, не будет отличаться огромными размерами, а составит конкуренцию BMW X5 и Mercedes-Benz GLE.