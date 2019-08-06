Какие кроссоверы в России пользуются особым спросом

В общероссийском рейтинге, опубликованном Ассоциацией европейского бизнеса (АЕБ), «кореец» занял четвертое место с показателем в 5410 автомобилей и положительной динамикой +1,9%. Вторая строчка досталась KIA Sportage, разлетевшегося тиражом в 3567 экземпляров (8 место в общем чарте, +27,8%).

Тройку лидеров замыкает Toyota RAV4: за «японца» рублем проголосовало 3360 россиян (9 строчка, +12,4%). Далее следует Volkswagen Tiguan (12 пункт, 2821 авто, +25,8%). А пятая строка досталась Renault Duster (14 место, 2690 машин, −11,4%).

С шестого по десятый пункт идут по порядку: Skoda Kodiaq (18 строка, 2333 экземпляра, +28,3%), Renault Kaptur (19-й номер, 2226 единиц, +19%), Mitsubishi Outlander (21 место, 2146 штук, +13,6%), Mazda CX-5 (22, 1995 машин, +15,3%) и Nissan Qashqai (24 строчка, 1660 кроссоверов, +32,2%).

Напомним, авторынок в прошедшем месяце упал на 2,4% относительно прошлогодних показателей. Всего в июле было продано 139 968 автомобилей. А с начала года официальные дилеры реализовали 968 718 авто с такой же динамикой.