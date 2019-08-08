Объявлена дата старта продаж в России BMW X3 M и BMW X4

Фото BMW
На официальной странице немецкого бренда в одной из социальных сетей опубликована информация о датах выхода на российский рынок BMW X3 M и BMW X4 M Competition. Предзаказы на эти кроссоверы стартовали еще зимой, и с тех пор эти модели подешевели.
Иван Флягин

Первые экземпляры заряженных версий BMW X3 M и X4 M Competition поступят к российским дилерам 7 сентября. Стоимость первой составит 7 680 000 рублей, а вторая обойдется в 7 840 000.

Обе модели оснащены 3-литровым рядным шестицилиндровым мотором с двойным турбонаддувом мощностью 510 л. с. и 600 Нм крутящего момента, а также системой полного привода M xDrive. «Шестерка» работает в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач.

Внешне спортивные кроссоверы отличаются от обычных версий 21-дюймовыми колесными дисками, другой выхлопной системой, бампером с объемными воздухозаборниками и черными элементами в экстерьере.

Салон оборудован спортивными креслами, проекционным дисплеем и аудиосистемой Harman Kardon Surround Sound. А кроме того здесь оригинально офрмленные приборная панель и рулевое колесо.

новинки рынка, автопродажи, авторынок, производители, производство, новая модель, премиальный сегмент, премиум-сегмент, кроссоверы, купить машину
8 августа 2019
66