5 новых бюджетных авто, которые не стыдно купить в качестве первой машины

В наш рейтинг вошли новые автомобили с различными типами кузова от самых разных производителей. Главный критерий — цена, и в нашем списке некоторые модели слегка выходят за миллионный рубеж. При этом речь идет, как правило, о младших комплектациях, не балующих обилием опций.

Например, почти все машины в базе оснащаются «механикой» — и это очень кстати для новичков, поскольку настоящие мастера вождения обязательно должны начинать свой путь с самого сложного.