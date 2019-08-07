5 новых бюджетных авто, которые не стыдно купить в качестве первой машины

Согласитесь, все-таки есть разница между «дешево» и «доступно», поэтому бюджетный автомобиль — это далеко не всегда дешево и сердито. Бывает доступно и комфортно, доступно и надежно, и даже доступно и стильно. Именно такие варианты лучше использовать в качестве первого авто, чтобы учиться ездить, набивая шишки. Портал «АвтоВзгляд» отметил самые достойные варианты подобных машин стоимостью до 1 000 000 рублей с копейками.
В наш рейтинг вошли новые автомобили с различными типами кузова от самых разных производителей. Главный критерий — цена, и в нашем списке некоторые модели слегка выходят за миллионный рубеж. При этом речь идет, как правило, о младших комплектациях, не балующих обилием опций.
Например, почти все машины в базе оснащаются «механикой» — и это очень кстати для новичков, поскольку настоящие мастера вождения обязательно должны начинать свой путь с самого сложного.
Renault Arkana
Совсем новый персонаж на российском рынке — французский Renault Arkana — по всем параметрам подходит под многозначительную характеристику «доступно и стильно». Ведь речь идет о бюджетном кросс-купе, который предлагается по смешной цене — 1 015 000 рублей.
За эти деньги можно наслаждаться начальной переднеприводной комплектацией Life с 1,6-литровым мотором мощностью 114 л. с. и пятиступенчатой механической коробкой передач. За 1 069 990 доступна версия с бесступенчатым вариатором. Кондиционер и электрические стеклоподъемники в базе имеются, а вот обогрева сидений нет.
«Доступно и комфортно» — это о давнем лидере продаж среди кроссоверов — корейском Hyundai Creta, который, как только вышел на рынок несколько лет назад, так сразу и отодвинул на второе место популярный Renault Duster.
За 957 000 рублей можно рассчитывать на стандартную комплектацию с 1,6-литровым 123-сильным «атмосферником», работающим в паре с шестиступенчатой «механикой». Hyundai Creta с шестидиапазонным «автоматом» доступен за 1 060 000. В стандартной версии имеются электрические стеклоподъемники, а вот кондиционер отсутствует.
KIA Rio
Поклонники седанов могут приобрести KIA Rio в базовой комплектации Classic за 769 900 с 1,4-литровой 100-сильной «четверкой» и шестиступенчатой «механикой». А за 1 019 900 доступна навороченная версия Prestige с 1,6-литровым мотором мощностью 123 л. с. и шестискоростной автоматической коробкой передач.
Для тех, кто предпочитает хетчбэки, в продаже имеется KIA Rio X-Line, который в аналогичных комплектациях обойдется в 889 900 и 1 079 900 «деревянных» соответственно.
Не обошлось в нашем списке и без отечественного автомобиля — популярной LADA Vesta Cross. «Приподнятый» седан с клиренсом 203 мм в базовой версии с кондиционером, эектростеклоподъемниками, задними парктрониками обойдется в 689 310 рублей.
Такая «Веста» заряжена 1,6-литровой «четверкой» мощностью 106 л. с. и пятиступенчатой «механикой». А топовый вариант со 122-сильным мотором объемом 1,8 л и пятидиапазонным «роботом» оценен в 775 710. Но это с учетом текущих бонусов. На тех же условиях диапазон стоимости обычной «Весты» варьируется от 528 210 до 775 260 «деревянных».
Nissan Qashqai
Замыкает пятерку еще один представитель альянса Reanult-Nissan-АВТОВАЗ — японский компактный кроссовер Nissan Qashqai. С учетом программ трейд-ин и утилизации, а также при использовании кредита от производителя, модель прошлого года выпуска можно приобрести за 1 086 000 рублей.
Автомобиль оснащен 1,2-литровым двигателем мощностью 115 л. с., агрегатированным с шестиступенчатой «механикой». В базовом Nissan Qashqai присутствует все необходимое, кроме кондиционера — электрические стеклоподъемники, обогрев сидений и даже круиз-контроль.