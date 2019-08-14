Корейцы показали новый KIA Mohave

Новоявленный KIA Mohave практически полностью перенял внешность от своего прототипа Mohave Masterpiece, дебютировавшего в конце марта на автосалоне в Сеуле. Многоэтажная оптика с четырехточечными фарами и фонарями, визуально объединенными в единое целое вертикальной планкой, а также необычно оформленная фирменная фальшрадиаторная решетка «улыбки тигра» — все осталось при серийном внедорожнике.

Отличия незначительные — крупнее передний воздухозаборник, иные «противотуманки» и меньше хрома.

Никаких технических характеристик автостроитель, сохранив интригу, не раскрывает. Но на снимках красуется значок с обозначением мотора: V6 3.0. Можно предположить, что движок останется прежним — трехлитровая дизельная «шестерка» мощностью 250 л. с. Именно с этим агрегатом вкупе с восьмискоростным «автоматом» и полным приводом, дореформенный «вездеход» предлагается российским потребителям.

По некоторым данным, премьера свежего Mohave ожидается до конца лета. Впрочем, как писал портал «АвтоВзгляд», это ожидание может затянуться.