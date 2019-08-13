Печальная дорога к морю: за что лишают «прав», денег и машин на трассе М4 «Дон»

Фото avtovzglyad.ru
В этом году по трассе М4 «Дон» к ласковому Черному морю прокатилось 5000 россиян. Увы, но многие из них не получили удовольствия от поездки, лишившись на главном платнике страны «прав» и даже автомобилей. Что нужно знать моторизованным гражданам, планирующим отправиться «на юга» в бархатный сезон, чтобы не омрачить отпуск, выяснил портал «АвтоВзгляд».
Дмитрий Зленко

Кратчайший путь до Крымского моста идет по трассе М4 «Дон». Навигатор с оптимизмом обещает добраться до него из Москвы за 20 часов, хотя в примечании к маршруту и предупреждает о риске попасть в глухую пробку, да не одну. И точно — не успеете вы отъехать от столицы и на сотню километров, как начнете встревать в заторы на пунктах оплаты проезда. Здесь — полный аншлаг, причем в очереди стоят и те, кто платят в кассу, и те, кто рассчитывал промчать с ветерком по транспондеру.

При этом бросается в глаза надпись перед терминалом, гласящая, что теперь пункт проезда оснащен жестким шлагбаумом. И правда: в прошлом году «палки» устройства были из мягкого пластика, который брался на таран без ущерба как для автомобиля, так и для самой заградительной конструкции. Видимо, число «безбилетников» выросло до такой степени, что владельцы платных участков пошли по жесткие меры.

Дело — шлагбаум

Их жесткость, заметим, заключается не только в крепких шлагбаумах (в конце концов иные автомобилисты ездят на таких рыдванах, которым лишняя вмятина — что медаль на кителе солдата). Владельцы платных дорог отработали с гаишниками и судьями 100-процентную схему привлечения «зайцев» к ответственности.

По камерам устанавливается номер автомобиля, совершившего таран, инспектора составляют протокол по ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ «Оставление места ДТП», а затем любителя ездить на халяву по платной трассе лишают «прав» на срок до 1,5 лет.

Фото ngnovoros.ru

С точки зрения административного законодательства, проезд сквозь закрытый шлагбаум — это ДТП ( событие, возникшее в процессе движения транспортного средства по дороге и с его участием, при котором погибли или ранены люди, повреждены транспортные средства, грузы, сооружения или причинен иной материальный ущерб). Когда шлагбаумы были мягкими, столкновение с ними не считалось ДТП (ущерб никому не был причинен). А вот повреждение жесткой конструкции — повод вызвать ГИБДД.

Фотоловушки для водил

Если вас спросят: «В какой области страны самые штрафоопасные дороги в России?», не задумываясь можете отвечать, что в Вологодской и Воронежской. Про северный регион мы расскажем в другом материале, а что касается юга России…

Еще три года назад, идя по этому маршруту, большинство автовладельцев, вернувшись домой и открыв почтовый ящик, просто тонули в водопаде извергнувшихся оттуда «писем счастья». Вскрывая один конверт за другим граждане обнаруживали, что абсолютно все штрафы — из Воронежской области. Увы, и сегодня проехать здесь и не схлопотать пять-шесть постановлений у вас не получится ни при каких условиях.

Не знаем, в чем секрет воронежских камер: то ли треноги и стационарные фотоловушки здесь по-особому настроены, то ли их тут такое количество, что они простреливают каждый метр дороги, но суть в том, что пополнить региональную казну суждено, похоже, каждому проезжающему автомобилисту.

Стоит пересечь границу Ростовской области с Краснодарским краем, как тут же возникает чувство, что попадаешь в полицейское государство. Буквально под каждым кустом спрятана гаишная машина с притаившимися в ней инспекторами. При этом облюдение скоростного режима служивых мало интересует. В основном стараются поймать тех, кто не успел завершить обгон до начала сплошной линии разметки. Разумеется, вменяют выезд на встречку, а аргументы, что, дескать, обгон был начат в разрешенном месте, разбиваются о фразу: «У вас будет возможность убедить в этом судью». Зная, как нынче болезненно МВД реагирует на критику, утверждать, что кто-то берет взятки не станем. В конце концов не пойман — не вор.

Но и добравшись до Крыма — не расслабляйтесь.

Столичный опыт для провинции

Инфраструктура Крыма, видимо из-за санкций, весьма сильно отличается от того, что мы привыкли видеть на в Краснодарском крае. Здесь очень убогие заправки, нет приличных сетевых магазинов. Однако чего тут в изобилии, так это приборов фото- и видеофиксации нарушений ПДД. Как рассказал один местный житель, знакомый с ситуацией, год назад в Крым пригласили специалистов по камерам из столичной мэрии. Те, видимо, провели мастер-класс по относительно честным способам отъема денег у населения, в результате чего в крупных городах появились платные парковки, эвакуаторы, вездесущие треноги и стационарные скоростемеры, работающие в автоматическом режиме. Причем, чтобы повысить собираемость от штрафов, в зоне действия камер повесили знаки ограничивающие скорость до абсурдных величин (с 90 км/ч до 50, а то и вовсе 40 км/ч — как в материковой России).

Ну, а самую подлую, аморальную даже, учитывая праздничное настроение отпускника и его чад и домочадцев, устроили в этом году судебные приставы.

Отдай автомобиль

При этом в бархатный сезон, когда на юг устремятся более состоятельные граждане, рвение фискалов еще больше возрастет. Ведь они охотятся по крупному, лишая граждан автомобилей. Группы сотрудников ФССП, вооруженные мобильным комплексом «Дорожный пристав», состоящем из специальной камеры на треноге и ноутбука с загруженной в него базой должников, присоединяются к гаишным патрулям. При этом сканируется поток авто, идущий к морю.

Когда камера замечает в потоке машину, принадлежащую должнику, она сигнализирует об этом оператору и выводит на монитор данные на гражданина. И тут, что называется, приехал. В прямом смысле слова — уже известно об аресте 24-х транспортных средств неплательщиков, 5 из которых изъяты в пользу государства на месте, а 19 — оставлено владельцам на условиях ответственного хранения. Другим водителям повезло больше, но серьезно пощипало отпускной бюджет — гражданам пришлось прямо на месте засады выложить в общей сложности 376 000 рублей недоимок.

встречная полоса, превышение скорости, штрафы, ПДД, КоАП, пристав, арест, автопутешествие, автотуризм
13 августа 2019
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