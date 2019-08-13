Печальная дорога к морю: за что лишают «прав», денег и машин на трассе М4 «Дон»

Кратчайший путь до Крымского моста идет по трассе М4 «Дон». Навигатор с оптимизмом обещает добраться до него из Москвы за 20 часов, хотя в примечании к маршруту и предупреждает о риске попасть в глухую пробку, да не одну. И точно — не успеете вы отъехать от столицы и на сотню километров, как начнете встревать в заторы на пунктах оплаты проезда. Здесь — полный аншлаг, причем в очереди стоят и те, кто платят в кассу, и те, кто рассчитывал промчать с ветерком по транспондеру.

При этом бросается в глаза надпись перед терминалом, гласящая, что теперь пункт проезда оснащен жестким шлагбаумом. И правда: в прошлом году «палки» устройства были из мягкого пластика, который брался на таран без ущерба как для автомобиля, так и для самой заградительной конструкции. Видимо, число «безбилетников» выросло до такой степени, что владельцы платных участков пошли по жесткие меры.

Дело — шлагбаум

Их жесткость, заметим, заключается не только в крепких шлагбаумах (в конце концов иные автомобилисты ездят на таких рыдванах, которым лишняя вмятина — что медаль на кителе солдата). Владельцы платных дорог отработали с гаишниками и судьями 100-процентную схему привлечения «зайцев» к ответственности.

По камерам устанавливается номер автомобиля, совершившего таран, инспектора составляют протокол по ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ «Оставление места ДТП», а затем любителя ездить на халяву по платной трассе лишают «прав» на срок до 1,5 лет.