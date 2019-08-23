Какие моторы получит обновленный Skoda Superb в России

Согласно ОТТС, гамма моторов флагмана чешского бренда пополнится 2-литровой бензиновой «четверкой» мощностью 190 л. с., которая будет работать в паре с семиступенчатым «роботом» DSG. В остальном в автомобиля сохранились те же агрегаты, что и у предшественника — мощностью 180, 220 и 280 л. с.

В списке предлагаемого оснащения указаны матричные светодиодные фары с AFS и мультифункциональной камерой, беспроводное управление мультимедийной системой для задних пассажиров, голосовое управление, датчик давления воздуха в шинах, третий ключ зажигания.

Продажи обновленного Skoda Superb на российском рынке запланированы на осень, и цены на чешский лифтбэк пока не объявлены. В настоящее время модель у нас предлагается по стартовой цене от 1 643 000 рублей.