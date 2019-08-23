Зачем на спидометре обозначена максимальная скорость, нереальная для машины

Будем откровенными — едва ли не каждый автопроизводитель, какая бы ни была у него репутация, горазд малость приврать не только в обозначении максимальной скорости на спидометре, но и, например, в официальных показателях расхода топлива, динамических характеристиках, величине дорожного просвета, объеме багажного отделения. А уж спидометр можно смело считать самым бессовестным «вруном», поскольку и фактическую скорость в силу технических причин он слегка завышает.

Даже если у детища GM-АВТОВАЗа нет комплектаций, заряженных мотором, который бы позволял класть стрелку спидометра на максимальные 200 км/ч, то другие производители в состоянии выпускать спортивные модификации в семействе популярных моделей. Но зачем изготавливать отдельную панель, когда проще ставить «универсальную», подходящую для всей модельной линейки. Тем более, что и автовладельцу приятно, когда его так обманывают, намекая на дополнительные возможности его «ласточки».