Зачем на спидометре обозначена максимальная скорость, нереальная для машины

Почти у всех серийных автомобилей на спидометре зафиксированы максимальные параметры, на которые в реальности машины не способны. Например, в Chevrolet Niva шкала этого прибора обозначает предельную скорость 200 км/ч, хотя согласно официальным данным автомобилю по силам разгоняться только до 140 км/ч. Почему производитель позволяет себе такие «вольности», разобрался портал «АвтоВзгляд».
Будем откровенными — едва ли не каждый автопроизводитель, какая бы ни была у него репутация, горазд малость приврать не только в обозначении максимальной скорости на спидометре, но и, например, в официальных показателях расхода топлива, динамических характеристиках, величине дорожного просвета, объеме багажного отделения. А уж спидометр можно смело считать самым бессовестным «вруном», поскольку и фактическую скорость в силу технических причин он слегка завышает.
Даже если у детища GM-АВТОВАЗа нет комплектаций, заряженных мотором, который бы позволял класть стрелку спидометра на максимальные 200 км/ч, то другие производители в состоянии выпускать спортивные модификации в семействе популярных моделей. Но зачем изготавливать отдельную панель, когда проще ставить «универсальную», подходящую для всей модельной линейки. Тем более, что и автовладельцу приятно, когда его так обманывают, намекая на дополнительные возможности его «ласточки».
Согласитесь, 200 км/ч на спидометре Chevrolet Niva в психологическом отношении для водителя более комфортны, чем если бы дело ограничивалось реальным параметром 140 км/ч. Производитель льстит тщеславию покупателя, пусть даже таким «железобетонным» способом.
Кроме того, нельзя не учитывать, что допустимая скорость в разных странах неодинакова, но в подавляющем большинстве государств она не превышает отметку в 130 км/ч. Если бы спидометры ограничивались максимально разрешенным значением, то у водителей не было бы возможности проверить, насколько они его превысили. А от этого, как известно, зависит сумма штрафа.
В конце концов, по максимуму разлинованный спидометр пригодится в тех случаях, когда машины будут подвергнуты радикальному тюнингу, и у них появятся дополнительный ресурс. Правда, если в результате какого-нибудь чип-тюнинга таже Chevrolet Niva «взлетит» со скоростью более 200 км/ч, то владельцу все равно придется задуматься о замене панели приборов.