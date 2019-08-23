На падающем авторынке России растет популярность кроссоверов и универсалов

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По результатам продаж в прошлом месяце российский авторынок опять упал — на 2,5%. При этом повышенный спрос отмечался только в двух сегментах — SUV и универсалов повышенной вместимости (LUV), которые в простонародье называют «каблучками».
Иван Флягин

Положительная динамика продаж новых кроссоверов и внедорожников по итогам июля увеличилась на 4,2%. Таким образом, сегмент SUV занял крупнейшую долю отечественного рынка — 44,4%. Самыми популярными моделями на этом поле остаются Hyundai Creta, KIA Sportage и Toyota RAV4, производство которой в России, кстати сказать, останавливают.

Кроме того, как сообщает агентство «Автостат», возросло число россиян, которые выбирают универсалы повышенной вместимости. Хотя доля этого сегмента пока совсем незначительна — всего 3,1%. Больше всего в этом классе востребованы LADA Largus, Renault Dokker и Volkswagen Caddy.

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23 августа 2019
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