На падающем авторынке России растет популярность кроссоверов и универсалов

Положительная динамика продаж новых кроссоверов и внедорожников по итогам июля увеличилась на 4,2%. Таким образом, сегмент SUV занял крупнейшую долю отечественного рынка — 44,4%. Самыми популярными моделями на этом поле остаются Hyundai Creta, KIA Sportage и Toyota RAV4, производство которой в России, кстати сказать, останавливают.

Кроме того, как сообщает агентство «Автостат», возросло число россиян, которые выбирают универсалы повышенной вместимости. Хотя доля этого сегмента пока совсем незначительна — всего 3,1%. Больше всего в этом классе востребованы LADA Largus, Renault Dokker и Volkswagen Caddy.