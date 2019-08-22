Toyota будет не в обиде: первый тест-драйв бюджетного пикапа JAC T6

Пара рекламных роликов с презентации свидетельствует о том, что на заводе роботы «варят» кузов, окрашивают его, ну и, соответственно, ставят всю начинку, которая приходит из Китая. За год казахи купили около 500 экземпляров JAC, и по словам представителей компании, остались довольны. Не мене довольны владельцы в Южной Америке и Африке, куда T6 поставляются с 2016 года. А насколько будем удовлетворены мы, российские потребители?

Озвученные цены — 1 300 000 рублей за бензиновую версию и 1 500 000 рублей — за дизельную, по нынешним временам довольно сладкие. Особенно с учетом того, что автомобиль сам по себе немаленький — 5325х1880х1830 мм при размере кузова 1520х1520х470 мм.

Оборудован он с точки зрения внедорожника тоже неплохо: раздатка и понижайка с электронно-механическим управлением, все современные электронные системы безопасности, включая стабилизационные ESC и VDC, система помощи при подъеме и многое другое.

А еще пара фронтальных подушек безопасности, мультимедийка, правда, пока англоязычная, камеры заднего вида, парктроники и что особо ценно для пикапа — обшивка салона эко-кожей. В общем, достойный пакет за свою цену