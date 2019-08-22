Toyota будет не в обиде: первый тест-драйв бюджетного пикапа JAC T6

Фото avtovzglyad.ru
Пикапов на российском рынке прибыло. Начинаются продажи полноразмерной китайской модели JAC T6. Причем не притащенной за тридевять земель из Поднебесной, и не какой-нибудь там северокавказской сборки. JAC выпускает свой внедорожник для России на собственном заводе в Казахстане. Попробуем пикап в деле?
Кирилл Савченко

Пара рекламных роликов с презентации свидетельствует о том, что на заводе роботы «варят» кузов, окрашивают его, ну и, соответственно, ставят всю начинку, которая приходит из Китая. За год казахи купили около 500 экземпляров JAC, и по словам представителей компании, остались довольны. Не мене довольны владельцы в Южной Америке и Африке, куда T6 поставляются с 2016 года. А насколько будем удовлетворены мы, российские потребители?

Озвученные цены — 1 300 000 рублей за бензиновую версию и 1 500 000 рублей — за дизельную, по нынешним временам довольно сладкие. Особенно с учетом того, что автомобиль сам по себе немаленький — 5325х1880х1830 мм при размере кузова 1520х1520х470 мм.

Оборудован он с точки зрения внедорожника тоже неплохо: раздатка и понижайка с электронно-механическим управлением, все современные электронные системы безопасности, включая стабилизационные ESC и VDC, система помощи при подъеме и многое другое.

А еще пара фронтальных подушек безопасности, мультимедийка, правда, пока англоязычная, камеры заднего вида, парктроники и что особо ценно для пикапа — обшивка салона эко-кожей. В общем, достойный пакет за свою цену

Фото avtovzglyad.ru

Шасси, то бишь рама со всей подвеской и частично ходовой частью, взято от Toyota Hilux прошлого поколения. По словам российских представителей JAC — речь идет не о лицензии, а как бы о техническом консультировании. Так это у китайцев сегодня называется. Впрочем, какая нам разница чьи у кого кораллы — лишь бы было хорошо и надежно.

Традиционное заныривание под днище показывает, что действительно, ниже пояса T6 — брат-близнец японского пикапа. Клиренс в 210 мм под самой нижней точкой — корпусом дифференциала заднего моста. В остальных местах он куда больше, что радует.

Пластмассовый, 76-литровый бак без защиты, без нее же раздатка от Borg&Warner, а пластиковый поддон моторного отсека вызывает улыбку. Никакого антикора нет и в помине, разве что частично на колесных арках, и представители компании утверждают, что так и надо — примененные стали современные и хорошо обработанные. Позволим себе с этим не согласиться. Нет и задней буксировочной проушины. В общем, поле для деятельности официальных дилеров и гаражных умельцев — весьма обширное. Но только в том случае если из пикапа строить злую, трофийную машину. Впрочем, тогда придется мудрить и с блокировками дифференциалов, которых нет в принципе.

Зато по кузову претензий практически никаких. Нормальная сборка с минимальными зазорами, качественная окраска, мощные подножки, да и дизайн весьма современный. Тоже, по-видимому, где-то подсмотренный: может у японцев, а может и у американцев, но пикап смотрится неплохо. По китайским меркам… Оптика самая простая, с галогенками, по виду качественная, но есть противотуманки и ДХО. С хромом радиаторной решетки не перебрали, еще немного есть на обрамлении противотуманок, подножках и дверных ручках.

На краткий, ознакомительный тест по чисту полю азиаты выкатили обе модификации – с бензиновым, 2.0-литровым турбомотором HFC4GA3−4D мощностью 177 л. с при крутящем моменте в 290 Нм/1800—4000 об/мин, и таким же по объему и числу цилиндров турбодизелем HFC4DB2−1D1. Мощность последнего — 136 л. с., но крутящий момент, соответственно, «дизельный»: 320 Нм/1600—2600 об/мин.

Коробка передач механическая LC6T32, 6-ступенчатая, и что удивило больше всего — идентичная для обеих модификаций. В принципе, было непонятно и другое: зачем пикапу, машине до мозга костей утилитарной и рабочей, бензиновый двигатель с турбонаддувом… Ведь в Китае на эту модель ставится и 2,8-литровый «атмосферник» Cummins, который гораздо практичнее… Дело по-видимому в экологических стандартах.

  • Фото avtovzglyad.ru
  • Фото avtovzglyad.ru

Усевшись за руль турбодизельной версии, пытаюсь тронуться со второй передачи, и понимаю, что пикап едва не глохнет, если не играть сцеплением и газом. То ли ЭБУ настроено неверно, то ли передаточные числа МКП не для этого мотора. Правда, при наборе скорости, все становится на свои места. Автомобиль едет, и неплохо. Как в режиме заднего привода, так и полного. А с включенной понижайкой и вовсе нет проблем. Отрадно другое — что нетипично для китайцев. Вспоминая их пикапы десятилетней давности, я приготовился к стукам и скрипам на ухабах. Ни единого. Ни в ходовой части, ни в подвеске, ни в обшивке салона. Тут уже комплимент казахской сборке, впрочем, не будем загадывать — машины представили с нулевым пробегом.

Посадка за рулем немножко грузовая, кресла с коротковатыми спинками, и высоко поднятые. Ход регулировок у них небольшой, впрочем, как и у руля с ГУР. Причем традиционно только по углу наклона. С моим ростом в 185 см можно устроиться и комфортно, но это занимает чуть больше времени, чем у человека среднего роста. И тем более, чем у китайца…

Чисто по водительским впечатлениям, салон вышел весьма приятный, как по черно-коричневой цветовой гамме, так и по дизайну и эргономике. Ничего лишнего, все кнопки вроде бы на местах. Приборная панель без изысков, но читабельная и информативная. Разве что информационный ЖК-дисплей в тестовых образцах показывает «китайскую грамоту».

  • Фото avtovzglyad.ru
  • Фото avtovzglyad.ru

Зато прокатившись сзади — чувствую себя в полном просторе. Три человека, причем высокорослых и далеко не худых уместятся без проблем. В общем, на дальние расстояния с семейством можно смело ехать, но учитывать одну особенность. Именно дизельный вариант оказался ощутимо жестче по подвеске, нежели бензиновый.

И при всем моем недоумении и недоверии, бензиновая версия понравилась больше. Во-первых, никаких претензий к крутящему моменту в нижнем диапазоне. Сел, выжал сцепление, включил хоть первую, хоть вторую передачи, и без проблем тронулся. Во-вторых, подвеска куда более мягкая и комфортная. В-третьих, по ощущениям, разгон даже по грунтовке как у хорошего «многоцелевого» внедорожника. И это при том, что стоит он на 200 тысяч дешевле дизельного T6.

JAC с T6 делает ставки на покупателей северных регионов России и Зауралья. Однако не снабдив турбодизельную версию предпусковым подогревателем, пусть даже и опциональным — об этом можно забыть. А вот у бензиновой модификации перспективы, на мой взгляд, есть. Хотя бы в теории. Даже несмотря на вкусную цену, рынок пикапов у нас ничтожно мал. Да и все мы знаем, что «новый китаец» — это новый, а что с ним будет через год-другой, большой вопрос.

новинки рынка, автопродажи, авторынок, производители, производство, автозаводы, новая модель, внедорожник, дешевые машины, бюджетные авто, автосалоны, купить машину, автопутешествие, китайские авто, тест-драйв
23 августа 2019
434