Названа дата премьеры премиального кроссовера Aurus Komendant

Его официальная мировая премьера состоится в рамках Московского автосалона в 2020 году. Об этом сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров в ходе церемонии открытия первого в России шоурума бренда Aurus, расположенного в столичном деловом комплексе Москва-Сити.

На данный момент единственным экспонатом «Галереи Aurus» стал седан Senat. Уже сейчас известно, что все модели бренда, включая более тяжелый Komendant, будут оснащаться единственным двигателем — бензиновым битурбированным V8 мощностью 700 л. с. Именно такой агрегат стоит сейчас под капотом Aurus Senat, красующегося в первом шоу-руме марки.

Мотор V12, о применении которого на Aurus много говорилось в свое время, в массовую серию не пойдет. Техническое обслуживание всех моделей Aurus будет организовано исключительно в Москве. Заметим, что данная информация — предварительная, поскольку пока даже не утверждена величина межсервисного интервала для машин бренда и стоимость ТО.