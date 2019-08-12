Что лучше: дешевый KIA Sportage или дорогой «китаец» DFM AX7

Для начала скажем, что редакция портала «АвтоВзгляд» выбрала для сравнения максимально схожие по своим характеристикам модели. Поскольку DFM AX7, как и подавляющее большинство китайских кроссоверов, имеет исключительно переднеприводную трансмиссию, в качестве оппонента ему мы подобрали KIA Sportage с аналогичным типом привода.

Обе машины оснащены 6-ступенчатым «автоматом» и 2-литровыми моторами. Только мощность китайского агрегата равна 140 л. с., а корейского — 150 л. с. При этом KIA Sportage в «стартовой» комплектации стоит 1,55 млн. рублей, а DFM AX7 – 1,33 млн.

Разница достаточно существенная — порядка 220 000 рублей или почти 17% стоимости «китайца». Хотя, с другой стороны, если ты наскреб 1,3 млн, то вполне можно отыскать еще пару сотен тысяч…