Что лучше: дешевый KIA Sportage или дорогой «китаец» DFM AX7

Вячеслав Василенко
Как вы думаете, рассматривают ли владельцы корейских машин альтернативу в качестве китайских? Последние ведь сильно шагнули вперед. Правда, с ростом их качества выросли и цены. В свете этого, крайне любопытно будет сравнить «лоб в лоб» популярный кроссовер KIA Sportage в относительно недорогой комплектации с характерным представителем племени уже совсем не дешевых SUV из КНР — Dongfeng AX7.
Алексей Батушенко

Для начала скажем, что редакция портала «АвтоВзгляд» выбрала для сравнения максимально схожие по своим характеристикам модели. Поскольку DFM AX7, как и подавляющее большинство китайских кроссоверов, имеет исключительно переднеприводную трансмиссию, в качестве оппонента ему мы подобрали KIA Sportage с аналогичным типом привода.

Обе машины оснащены 6-ступенчатым «автоматом» и 2-литровыми моторами. Только мощность китайского агрегата равна 140 л. с., а корейского — 150 л. с. При этом KIA Sportage в «стартовой» комплектации стоит 1,55 млн. рублей, а DFM AX7 – 1,33 млн.

Разница достаточно существенная — порядка 220 000 рублей или почти 17% стоимости «китайца». Хотя, с другой стороны, если ты наскреб 1,3 млн, то вполне можно отыскать еще пару сотен тысяч…

Что касается внешности двух машин, то тут вряд ли получится однозначно присудить пальму первенства одной из них. Так, экстерьер Sportage, при всем его корейском происхождении, однозначно обладает собственным стилем и дизайнерскими решениями без явных заимствований у марок-конкурентов. Это обстоятельство уже давно является неоспоримым фактом для всей линейки KIA с ее фирменной «улыбкой тигра» на фальшрадиаторной решетке.

Дизайнеры же DFM AX7 пока еще не набрали «политического веса», достаточного для создания уникального облика своих машин. Пока они, как и их корейские коллеги пару десятилетий назад, не видят ничего зазорного в том, чтобы «переосмысливать» идеи стилистов других марок.

Глядя на морду AX7, сложно избавиться от ощущения, что над машиной висит транспарант: «Хочу быть Кашкаем!». Причем — Qashqai предыдущего поколения. Впрочем, надо отдать должное: подражание японцам из Nissan одарило AX7 хоть и не уникальной, но симпатичной внешностью.

Перебираясь из салона KIA Sportage за руль DFM AX7, ощущаешь острый приступ ностальгии. Примерно так, как сегодня выглядит изнутри китайски кроссовер, лет 20 назад смотрелись предки нашего Sportage.

«Теплые-ламповые» вспоминания навевают гулкий пластик, простоватые формы кнопок-переключателей на центральной консоли, оформление приборной доски, шрифты на мониторчике мультимедиа и прочее. На фоне китайского конкурента интерьер Sportage радует добротным пластиком, вполне европейскими оформлением всех мелочей, современной «приборкой» и остальным антуражем.

Разница в уровне дизайна и качестве материалов чувствуется сразу. Однако можно спокойно плюнуть в глаза тому, кто презрительно сморщит губу в отношении AX7. При большей «дешевизне» отделки китайского салона, он вполне эргономичен и добротно исполнен. Человека, которому степень мягкости пластика и стилистические изыски малоинтересны, китайский кроссовер вполне устроит.

В обеих машинах я регулирую водительское кресло так, чтобы мне было в нем максимально удобно сидеть, а затем измеряю расстояние между его спинкой и кромкой заднего дивана. По этому расстоянию можно объективно сравнить реальное пространство для ног задних пассажиров в одном и другом транспортном средстве. Согласитесь, важный критерий для семейного авто.

Как видно на фото, у задних пассажиров Sportage пространства для размещения коленок меньше, чем в AX7 примерно на 70 мм. Это объяснимо отчасти тем, что колесная база «китайца» длиннее примерно на 40 мм. Еще 30 дополнительных миллиметров свободы для ног сидящих сзади китайцы отвоевали за счет каких-то хитрых компановочных решений.

Что касается оснащения всякими опциями, то нельзя не отметить: «базовый» Sportage очень неплохо ими «упакован». Из существенного, у него, пожалуй, нет только «тачскрина» на центральной консоли — в отличии от AX7.

Тем не менее, в обеих машинах можно слушать радио и подключать через разного типа разъемы те или иные носители данных. Да, в «начальном» Sportage нельзя связать телефон и машину по Bluetooth, а в меню мультимедийной системы AX7 такая возможность присутствует.

У Sportage и AX7 под капотами бензиновые атмосферные моторы фактически одинаковой мощности, а «автоматы», как уже было сказано, — шестиступенчатые. Поэтому разгон до сотни с места, по ощущениям, у них примерно одинаков.

Любопытно, что KIA в технических характеристиках сообщает приблизительно о 10 секундах «до сотни» своего Sportage в такой комплектации, а DFM — о 12-ти. Будем считать, что в динамической номинации машины примерно равны, ибо по ощущениям ускоряются одинаково.

При этом «азиаты» довольно бодренько позволяют «вваливать» по городу в пределах ПДД. Замечу, что китайский «автомат», стоит чуть посильнее нажать на педаль газа, — немедленно переключает передачи так, чтобы мотор работал в диапазоне выше 3000 об/мин. Видимо, таким образом инженеры пытались улучшить динамику. А вот автоматическая КП Sportage в этом смысле более спокойная, хотя и дает возможность при необходимости «отжечь» — в режиме кик-дауна.

Но как только дело доходит до маневрирования и езды по реальному асфальту — с его швами на эстакадах, выбоинами и лежачими полицейскими, немедленно понимаешь «кто есть who» в паре наших испытуемых.

В такой проекции разница между нашими «корейцем» и «китайцем» столь же заметна, как между типичными «корейцами» и «немцами»! В умении делать подвеску и рулевое управление китайцам пока еще далеко до своих азиатских соседей. Руль у AX7 кажется практически компьютерным джойстиком, по сравнению с обратной связью, обеспечиваемой баранкой Sportage. Да и на неровности асфальта кроссовер KIA обращает намного меньше внимания, чем его китайский собрат.

Суммируя впечатления от KIA Sportage и DFM AX7 можно сказать следующее. Отдав предпочтение KIA и расставшись с дополнительными 220 000 рублей, вы получаете пусть и гениальный и притягательный, но все же не заимствованный дизайн, более добротные материалы отделки интерьера, а также точные настройки рулевого управления и подвески.

Но при этом придется отказаться от ряда приятных и полезных опций, большего объема салона и пространства для ног задних пассажиров, которыми может похвастаться Dongfeng AX7.

кроссоверы
12 августа 2019
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