В России начались онлайн продажи грузовиков

Как подчеркивает пресс-служба производителя, благодаря новому сервису купить грузовик можно буквально в несколько кликов, заметно сократив временные затраты на приобретение нужной техники. Для того, чтобы заключить сделку, пользователь должен зайти в раздел «Купить» на официальном сайте Mercedes-Benz Trucks, где он сразу получит исчерпывающую информацию о наличии доступных в различных регионах моделей новых грузовиков марки с кратким описанием их технических характеристик. При этом здесь представлена практически вся линейка машин — от магистральных тягачей до самосвалов, лесовозов, бензовозов, коммунальной и специальной техники. Выбрав автомобиль, покупатель оформляет заказ. По сути, вся процедура покупки укладывается в несколько кликов.

Кстати сказать, сайт производителя содержит и исчерпывающую финформацию о лизинговых услугах авторизованных финансовых партнеров грузового подразделения Mercedes-Benz в России, то есть — клиенты могут выбрать наиболее выгодные условия приобретения автомобилей.