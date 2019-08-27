Почему в бензобак авто необходимо заливать спирт, ацетон и другие растворители

История про присадки и «волшебные снадобья» столь же стара, как и байки про вечный двигатель. Сегодня можно прийти в магазин запасных частей и целый день провести у полки с красивыми банками, которые обещают вечную молодость вашему ДВС. Чего там только нет: и от прогорания, и от износа, и от простуды. Только покупай и лей.

В Союзе народ такими богатствами был обделен, поэтому изобретал и применял то, что было под рукой. Разработки ученых были доступны только военной промышленности, а вот продукцию из хозмага можно было купить каждому. Периодически это приводило к весьма печальным последствиям — отзывы почитать в интернете по понятным причинам не получалось — но иногда коллективный разум гаражных кооперативов и других коллективов порождал по-настоящему действенные хитрости.