Почему в бензобак авто необходимо заливать спирт, ацетон и другие растворители

Оказывается, во времена «строительства коммунизма» в бензобак тоже лили разные жидкости, пытаясь увеличить срок службы узлов и защитить их в сложных условиях эксплуатации. Целые НИИ занимались разработкой присадок, которые мы сегодня и покупаем в яркой упаковке, да по заоблачным ценам. Впрочем, были и народные средства.
История про присадки и «волшебные снадобья» столь же стара, как и байки про вечный двигатель. Сегодня можно прийти в магазин запасных частей и целый день провести у полки с красивыми банками, которые обещают вечную молодость вашему ДВС. Чего там только нет: и от прогорания, и от износа, и от простуды. Только покупай и лей.
В Союзе народ такими богатствами был обделен, поэтому изобретал и применял то, что было под рукой. Разработки ученых были доступны только военной промышленности, а вот продукцию из хозмага можно было купить каждому. Периодически это приводило к весьма печальным последствиям — отзывы почитать в интернете по понятным причинам не получалось — но иногда коллективный разум гаражных кооперативов и других коллективов порождал по-настоящему действенные хитрости.
Ацетон
Одним из самых популярных и доступных средств для улучшения работы двигателя и повышением качества бензина был и остается самый обыкновенный ацетон, 10 литров которого можно купить в строительном магазине и на рынке всего за 500 рублей. Поллитровка обойдется в сотню.
Чтобы не сжечь нежную топливную систему современного автомобиля, ацетон нужно добавлять в пропорции 300 мл на 40 литров топлива. Эта хитрость позволит не только доехать до точки назначения на плохом бензине, но и почистить свечи, и даже незначительно промыть форсунки. Главное — не переборщить. Ацетон является мощным растворителем, избыток которого в топливе приведет к непоправимым последствиям.
Спирт
Нет лучше способа избавиться от конденсата в топливной системе и бензобаке, чем залить туда чистого медицинского спирта. Морально сложная для русского человека операция быстро даст результат — спирт, ни в коем случае не водка — абсорбирует воду и сгорает в цилиндрах без каких-либо последствий для автомобиля.
Во времена, когда сливной пробки в баке уже не предусмотрено, этот способ по-прежнему остается лучшим: раз в полгода без ложного трепета можно заливать в горловину бензобака поллитровочку. Особенно важно это сделать перед зимним сезоном, когда первые заморозки быстро превратят конденсат в мощную непробиваемую пленку из льда на фильтре и бензонасосе.
Победить конденсат невозможно: он образуется в любой полости при резкой смене температуры и становится причиной многих автомобильных невзгод. От преждевременного превращения металла в ржавую труху до нестабильной и «рваной» работы ДВС. Но флакон C2H5OH с водой в бензобаке справится. Проверено временем.
Сольвент
Растворитель изначально продавался, как промышленной чистящее средство для топливной аппаратуры и растворения твердых отложений. В результате именно эта смесь легких углеводородов, копеечная в приобретении — всего 140 рублей за литр, стала «советским WD-40». Флаконом с миллионом применений. Раскоксовка колец, промывка мотора и даже очистка топливной магистрали от грязи — все делали сольвентом. Кстати, карбюратор тоже промывали им.
Его заливали в бак и напрямую в карбюратор, в свечные колодцы, чтобы за ночь почистить мотор от всех отложений, а также в маслозаливную горловину. Схема подготовки автомобиля к новому сезону выглядела следующим образом: заправив полный бак, в топливо добавляли литр сольвента, после чего, выкатав примерно половину, отправлялись вместе с «железным конем» в гараж, где заливали литр «химии» в масло.
С залеганием колец и наслоениями кокса боролись, «заправляя» цилиндры доверху, через свечные колодцы. Делать эту процедуру нужно на теплом моторе, предварительно вручную открыв клапана, чтобы жидкость свободно стекала в «больные места». Проделав все эти операции на ночь, утром меняли масло, удаляли излишки сольвента из колодцев.
В описании старинных средств по содержанию авто многие читатели нашли знакомые этапы: современные фирменные присадки работают точно также. Все просто — многие из новомодных средств созданы на основе вышеописанных препаратов с добавлением ингредиентов, которые для простоты можно назвать плацебо. Так может пора перестать платить за красивую упаковку и обратить внимание на давно зарекомендовавшие себя жидкости?