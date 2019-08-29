Немцы опубликовали фото нового Volkswagen Golf с финальных испытаний

Концерн Volkswagen вновь подогревает интерес к долгожданной новинке. Напомним, что в мае немцы показали изображение фрагмента интерьера будущей модели. По снимку можно судить, что количество аналоговых кнопок в новом «Гольфе» сведено к минимуму.

На последнем официальном фото Volkswagen Golf изображен в наглухо закамуфлированном виде, хотя ранее в объективы шпионских фотокамер хетчбэк уже попадал без маскировки, и портал «АвтоВзгляд» выкладывал этот снимок.

«Гольф» восьмой генерации построен на модернизированной платформе MQB, которая позволила облегчить массу автомобиля на 35–70 килограммов. При этом объем багажника увеличился до 400 литров.

По предварительным данным, в силовую линейку войдут новые 1,5-литровые бензиновые турбомоторы, а также дизель того же объема, который сменит нынешние 1,6-литровые двигатели.