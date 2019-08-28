Пять самых мощных новых кроссоверов в России по цене до 1 500 000 рублей

Большинству наших соотечественников подавай недорогой и надежный кроссовер с высоким клиренсом, да еще чтобы у него под капотом огромный «лошадиный табун» был — и чем больше, тем лучше. В связи с этим портал «АвтоВзгляд» отметил пять вариантов новых «паркетников» с самыми мощнымм моторами.
В итоге подавляющее большинство участников рейтинга оказалось родом из Китая. Пятое место могло бы разделить немало кроссоверов с мотором мощностью 150 л. с., поэтому в выборе последней позиции нам пришлось руководствоваться динамическими параметрами.
Выяснилось, что быстрее всех среди них разгоняется единственный в списке представитель европейского бренда, недавно приехавший на российский рынок. Традиционно наш рейтинг составлен на основании официально заявленных технических характеристик.
Geely Atlas
Самый мощным в списке — давний лидер продаж среди китайских автомобилей Geely Atlas, заряженный 1,8-литровым бензиновым трубомотором мощностью 184 л. с., который работает в паре с шестиступенчатой автоматической коробкой передач. К сожалению, производитель не указывает время разгона кроссовера до 100 км/ч.
Цена Geely Atlas с таким агрегатом стартует от 1 464 990 рублей. Кстати, все модели в указанной категории, попавшие в наш рейтинг, оснащены двигателями с турбонаддувом.
Еще один китайский «паркетник» Zotye T600 заряжен 2-литровым турбированным мотором мощностью 177 л. с. Речь идет о топовой комлпектации Royal, которая оснащается шестиступенчатой роботизированной коробкой передач.
C таким арсеналом Zotye T600 разгоняется до сотни всего за 9,3 секунды. Стоимость модификации — 1 228 880 «деревянных». На российском рынке автомобиль предлагается только в переднеприводном варианте.
Changan CS75
Третью позиции занял Changan CS75. Кроссовер доступен у нас с единственным безальтернативным турбомтором объемом 1,8 л мощностью 163 л. с., агрегатированным с шестиступенчатым «автоматом».
Этот производитель также не указал динамические характеристики изделия. Зато Changan CS75 — один из немногих китайских авто на российском рынке, предлагающийся с системой полного привода. Цены на модель с учетом бонусов варьируются от 1 199 900 до 1 389 900 рублей.
Четвертое место — за кроссовером Chery Tiggo 7, прибывшим в Россию прошедшей весной. В начальной комплектации Sport он заряжен турбомотором объемом 1,6 л мощностью 152 л. с. Такая версия укомплектована шестиступенчатой механической коробкой передач.
Увы, но и на этот раз китайский производитель не удосужился официально указать, за какое время автомобиль укоряется до 100 км/ч. Стоимость Chery Tiggo 7 в комплектации Sport составляет 1 199 900 «деревянных».
Renault Arkana
Французское кросс-купе Renault Arkana также совсем недавно поступило в продажу на российском рынке. В топовых версиях модель укомплектована 1,3-литровым мотором с турбонаддувом мощностью 150 л. с., который работает в паре с бесступенчатым вариатором.
Кроссовер в переднеприводном варианте разгоняется до 100 км/ч быстрее всех других бюджетных автомобилей с двигателями аналогичной мощности — если, конечно, верить официальному параметру компании Renault — 10,2 секунды. Стоимость таких комплектаций варьируется в диапазоне от 1 359 990 до 1 444 990 рублей.