Пять самых мощных новых кроссоверов в России по цене до 1 500 000 рублей

В итоге подавляющее большинство участников рейтинга оказалось родом из Китая. Пятое место могло бы разделить немало кроссоверов с мотором мощностью 150 л. с., поэтому в выборе последней позиции нам пришлось руководствоваться динамическими параметрами.

Выяснилось, что быстрее всех среди них разгоняется единственный в списке представитель европейского бренда, недавно приехавший на российский рынок. Традиционно наш рейтинг составлен на основании официально заявленных технических характеристик.