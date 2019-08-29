В Россию приехал самый мощный Porshe Macan Turbo

От стандартной версии Porsche Macan Turbo отличается спортивным обвесом, 20-дюймовыми колесными дисками, накладкам на пороги Sport Design, и фиксированным двойным спойлером на крыше. На корме кроссовера установлена выхлопная система со сдвоенными патрубками серебристого цвета.

Автомобиль заряжен новым 2,9-литровым V6 с двойным турбонаддувом мощностью 440 л. с., что на 10% больше, чем у предшественника. Силовой агрегат работает в паре с семиступенчатым роботом PDK с двумя сцеплениями.

Пакет Sport Chrono, который предлагается опционально, позволяет ему разгоняться до 100 км в час всего за 4,3 секунды — то есть на 0,3 секунды быстрее предшествующей модели. Максимальная скорость заряженного кроссовера составляет 270 км в час, а средний расход топлива равен 9,8 л на 100 км.

У полноприводного Porsche Macan Turbo оптимизирована ходовая часть, и уже в «базе» доступны фамильные тормоза Porsche Surface Coated Brake (PSCB). Опционально предлагается регулируемая по высоте пневмоподвеска с оптимизированными поршнями и гидравлическими амортизаторами новой конструкции, а также система Porsche Torque Vectoring Plus (PTV Plus) и тормоза Porsche Ceramic Composite Brake (PCCB).