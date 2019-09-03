Новый кроссовер KIA приедет в Россию Следующим летом

Seltros продается в Корее, недавно продажи стартовали в Индии, и вот теперь и в Китае. Внешне автомобиль не отличается от индийского варианта, но полноприводной версии у KX3 не будет. Дело в том, что привод на все колеса в Китае не очень популярен.

А под капотом машины работает бензиновый мотор объемом 1,5 л мощностью 115 л. с. В Поднебесной моторы такой кубатуры стоят на многих кроссоверах и большего покупатели не требуют.

Собирать KIA KX3 станут на совместном предприятии KIA и Dongfeng. Когда же машина появится в России? Давайте рассуждать.

У нас успехом будет пользоваться только локализованная модель, а значит нужно время для наладки производства на калининградском «Автоторе». Так же маркетологи должны поработать над позиционированием потенциального автохита.

Напомним, что кроссовер Seltros хотя и сделан на одной платформе с бестселлером российского рынка Hyundai Creta, но размеры его чуть больше. Значит, прямую конкуренцию он «Крете» не составит. Да и корейцы вряд ли захотят устраивать корпоративный каннибализм. Поэтому новинку рынка могут позиционировать чуть выше Creta. Исходя из этого, думаем, что автомобиль появится на нашем рынке не раньше второй половины следующего года.