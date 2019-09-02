Корейцы представили KIA XCeed и Ceed SW в новых модификациях

Представленный в июле новейший KIA XCeed и «сарай» Ceed SW получили подзаряжаемую гибридную силовую установку, работающую в паре с шестиступенчатой роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями. В ее составе — 1,6-литровая бензиновая «четверка», электромотор и литий-полимерный аккумулятор.

В сумме агрегат выдает 141 л. с. и 265 Нм крутящего момента. Батарея, обеспечивающая до 60 км хода при движении на электричестве, заряжается не только от сети, но и получает энергию от системы рекуперации от торможения.