Корейцы представили KIA XCeed и Ceed SW в новых модификациях

Фото: KIA
Не успел то ли кроссовер, то ли хетчбэк KIA XCeed выйти на рынок, как корейцы уже подготовили для европейских потребителей модель в новой версии. А вместе с ней показали и универсал Ceed SW в не менее любопытном варианте. Когда новинки появятся в шоу-румах, и чем заманят покупателя?
Светлана Ермолаева

Представленный в июле новейший KIA XCeed и «сарай» Ceed SW получили подзаряжаемую гибридную силовую установку, работающую в паре с шестиступенчатой роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями. В ее составе — 1,6-литровая бензиновая «четверка», электромотор и литий-полимерный аккумулятор.

В сумме агрегат выдает 141 л. с. и 265 Нм крутящего момента. Батарея, обеспечивающая до 60 км хода при движении на электричестве, заряжается не только от сети, но и получает энергию от системы рекуперации от торможения.

  • На фото: KIA XCeed Plug-in Hybrid
  • На фото: KIA Ceed SW Plug-in Hybrid

Внешне KIA XCeed Plug-in Hybrid и Ceed SW Plug-in Hybrid можно узнать по значку Еco Рlug-in и лючку на левом переднем крыле, под которым прячется разъем для зарядки. Кроме того, авто по умолчанию оснащено 16-дюймовыми колесными дисками особого дизайна. К европейским дилерам новики приедут в начале 2020 года.

Правда, как признались официальные представители бренда, гибридные авто пока к российским потребителям не собираются. Просто потому что такие машины на отечественном рынке практически не востребованы: плохо развита инфраструктура. Но, как только ситуация изменится, модели вполне могут у нас прописаться.

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2 сентября 2019
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