Корейцы представили KIA XCeed и Ceed SW в новых модификациях

Не успел то ли кроссовер, то ли хетчбэк KIA XCeed выйти на рынок, как корейцы уже подготовили для европейских потребителей модель в новой версии. А вместе с ней показали и универсал Ceed SW в не менее любопытном варианте. Когда новинки появятся в шоу-румах, и чем заманят покупателя?
Представленный в июле новейший KIA XCeed и «сарай» Ceed SW получили подзаряжаемую гибридную силовую установку, работающую в паре с шестиступенчатой роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями. В ее составе — 1,6-литровая бензиновая «четверка», электромотор и литий-полимерный аккумулятор.
В сумме агрегат выдает 141 л. с. и 265 Нм крутящего момента. Батарея, обеспечивающая до 60 км хода при движении на электричестве, заряжается не только от сети, но и получает энергию от системы рекуперации от торможения.
На фото: KIA XCeed Plug-in Hybrid
На фото: KIA Ceed SW Plug-in Hybrid
Внешне KIA XCeed Plug-in Hybrid и Ceed SW Plug-in Hybrid можно узнать по значку Еco Рlug-in и лючку на левом переднем крыле, под которым прячется разъем для зарядки. Кроме того, авто по умолчанию оснащено 16-дюймовыми колесными дисками особого дизайна. К европейским дилерам новики приедут в начале 2020 года.
Правда, как признались официальные представители бренда, гибридные авто пока к российским потребителям не собираются. Просто потому что такие машины на отечественном рынке практически не востребованы: плохо развита инфраструктура. Но, как только ситуация изменится, модели вполне могут у нас прописаться.