Стартовали российские продажи кроссовера Audi Q3

Российский офис Audi объявил о старте продаж компактный кроссовер Audi Q3 второго поколения. Первые автомобили специальной ограниченной серии «Start Edition» появятся в шоу-румах дилерских центров Audi в октябре 2019 года. По сравнению с моделью-предшественницей, новый Q3 заметно подрос. Его длина составляет теперь 4484 мм, ширина — 1849 мм (без зеркал), высота — 1616 мм. Колесная базе вытянулась на 77 миллиметров до 2680 мм.

Задние сиденья двигаются вперед-назад в диапазоне 150 мм. Наклон спинок можно также отрегулировать. В зависимости от положения задних сидений объем багажного отделения варьируется от 530 до 1525 л.

В стандартную комплектацию Audi Q3 входит цифровая приборная панель с 10,25-дюймовым экраном, управляемым с помощью многофункционального рулевого колеса На российском рынке новый Audi Q3 будет предлагаться с двумя бензиновыми двигателями: 1,4-литровым TFSI (150 л. с.) в сочетании с 6-ступенчатой АКП S tronic и 2.0 TFSI (180 л. с.), работающим совместно с 7-ступенчатой S tronic и полным приводом quattro.

На момент старта приема заказов модель будет доступна только переднеприводная модель с двигателем 1.4 TFSI, чуть позже появится версия с 2.0 TFSI. Специальная серия автомобилей «Start Edition», приуроченная к старту продаж в России, представлена двумя новыми цветами: оранжевым (Pulse Orange) и синим (Turbo Blue). Цена машины стартует от 2 490 000 рублей.